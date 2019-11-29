На вакансії трьох членів Нацради є 15 претендентів

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики отримав документи від 15-ти претендентів на вакантні посади трьох членів Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила перший заступник голови комітету Ірина Констанкевич.

"Надійшли документи від 15-ти осіб. Термін подачі документів завершився 23 листопада, тому в нас є час на розгляд. Єдине: там є така обставина, що паралельно з розглядом у комітеті ці кандидатури мають пройти спецперевірку. Очевидно, наступного тижня ми будемо розглядати документи", - зазначила Констанкевич.

При цьому в анонсах на сайті ВР зазначається, що гуманітарний комітет планує 4 грудня розглянути питання про відбір кандидатур на заміщення трьох вакантних посад членів Нацради.

Водночас "Детектор медіа" з посиланням на секретаріат комітету повідомляє, що серед претендентів на вакансії - члени Нацради, які зараз виконують обов’язки: Ольга Герасим’юк (її кандидатуру висунула фракція «Слуга народу»), Олександр Ільяшенко, Олег Черниш (їхні кандидатури висунула Всеукраїнська асоціація мовлення громад), а також ті, хто вже подавався на попередній конкурс: Олександр Глущенко (від Всеукраїнської асоціації мовлення громад), Лаврентій Малазонія (від фракції «Опозиційна платформа - За життя»).

"Окрім того, на участь у конкурсі подали заяви: Олександр Божков (від фракції «Слуга народу»), медіаюрист ГО «Платформа прав людини» Олександр Бурмагін і доцент кафедри української преси ЛНУ ім. Франка Ігор Паславський (обидва від Національної спілки журналістів України), Олександр Єліферов (від Національної спілки фотохудожників України), начальник управління контролю та аналізу телерадіомовлення Нацради Роман Кіфлюк, Ольга Куліш, Євген Лахно і народний депутат восьмого скликання Ольга Червакова (усі від Всеукраїнської асоціації мовлення громад), керівник «Ера медіа» Ігор Лоташевський (від фракції ОПЗЖ), Ольга Хмарук (від міжнародної неурядової організації «Європейська медіа платформа»)", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 31 жовтня ухвалила постанову №2344, згідно з якою звільнила трьох членів Нацради - Ольгу Герасим’юк, Олега Черниша та Олександра Ільяшенка, призначених за квотою парламенту і термін повноважень яких завершився 4 липня 2019 року.

При цьому раніше, 2 жовтня, парламент ухвалив закон “Про внесення змін до Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" щодо вдосконалення процедури звільнення та призначення членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення”.

Цей документ, зокрема, визначає, що профільний комітет (нині - Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики) зобов'язується за 90 днів до припинення повноважень членів регулятора оприлюднити у ЗМІ та направити фракціям і групам парламенту оголошення про відбір кандидатур на відповідні вакантні посади.