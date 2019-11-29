"Шахрайство з чорним доларом": іноземець хотів ошукати аграріїв на $100 тисяч

СБУ затримала у Києві громадянина однієї з країн Центральної Африки, який намагався заволодіти грошима українських бізнесменів, котрі працюють в аграрній сфері.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«27-річний іноземний студент одного з харківських вишів планував привласнити гроші українців через використання схеми, більш відомої як «шахрайство з чорним доларом». Через мережу інтернет він пропонував послугу з виготовлення підроблених грошей, використовуючи нібито новітні хімічні суміші та технології «виробництва». Для цього клієнти мали перерахувати іноземцю власні кошти у розмірі відповідно до замовлення», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, працівники СБУ задокументували факт спроби привласнення фігурантом $100 тисяч. Зі справжніх купюр, отриманих від бізнесменів, фальшивомонетник обіцяв їм виготовити вдвічі більшу суму.

Правоохоронці затримали іноземця в одному зі столичних готелів під час одержання грошей.

Вирішується питання оголошення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.

Викриття зловмисника проводилось спільно зі слідчими Нацполіції у Києві під процесуальним керівництвом Генпрокуратури.