ГПУ затримала осіб, які вимагали €1,5 мільйона хабара за політичну посаду

Генеральна прокуратура України повідомила про викриття осіб, які обманом хотіли отримати 1,5 млн євро за сприяння у призначенні на політичну посаду.

Про це повідомляє у вівторок пресслужба ГПУ.

"26 листопада 2019 року Департамент процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України спільно з СУ ГУНП у м. Києві за оперативного супроводу Департаменту захисту національної державності СБУ викрили осіб, які обманом намагалися заволодіти 1,5 млн євро за сприяння у призначенні на політичну посаду. Ці особи були затримані при отриманні частини грошових коштів у розмірі 750 тис. євро", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у ГПУ, наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство) та обрання запобіжного заходу.

Як повідомлялося, 12 листопада детективи НАБУ затримали керівника одного з головних департаментів Офісу Президента та її спільницю - ексзаступницю міністра культури (2011 р.) за вимагання 300 тисяч доларів за сприяння у призначенні на керівну посаду до НАК "Нафтогаз України". Затримання відбулося після одержання першого траншу неправомірної вигоди у сумі 150 тис. дол.

Як згодом стало відомо, було затримано директора департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Офісу Президента Світлану Кондзелю та ексзаступницю міністра культури Вікторію Лісничу.

Вищий антикорупційний суд застосував до керівниці одного з головних департаментів Офісу Президента України запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.