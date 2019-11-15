Хабар за посаду в Нафтогазі: ВАКС арештував фігуранта справи

Хабар за посаду в Нафтогазі: ВАКС арештував фігуранта справи

Укрінформ
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 4 млн 998 тис. грн для фігуранта справи про отримання хабара за призначення на керівну посаду у НАК "Нафтогаз".

Про це інформує пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Facebook.

"Суд частково задовольнив клопотання прокурора САП, який наполягав на обранні чоловіку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 7,684 млн гривень застави, та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з альтернативою внесення застави розміром понад 4 млн 998 тис. гривень". - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що чоловіка викрили на шахрайстві та підбурюванні до надання неправомірної вигоди за сприяння у призначенні на посаду члена наглядової ради НАК "Нафтогаз України".

Обрання запобіжних заходів іншим фігурантам справи триває.

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Як повідомлялося, 12 листопада детективи НАБУ затримали керівника одного з головних департаментів Офісу Президента та її спільницю — ексзаступницю міністра культури України (2011 р.) за вимагання 300 тисяч доларів за сприяння у призначенні на керівну посаду до НАК «Нафтогаз України». Затримання відбулося після одержання першого траншу неправомірної вигоди у сумі 150 тис. дол.

Як стало згодом відомо, йдеться про директора департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Офісу Президента Світлану Кондзелю та ексзаступницю міністра культури Вікторію Лісничу.

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