САП просить арештувати ексзаступницю міністра культури із заставою у 7,6 мільйона

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить суд обрати колишній заступниці міністра культури Вікторії Лісничій запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 7 млн 634 тис. грн.

Відповідне клопотання оголосив у п’ятницю прокурор у Вищому антикорупційному суді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Сторона обвинувачення просить обрати для підозрюваної запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 7 мільйонів 684 тисяч гривень”, - заявив прокурор.

За його словами, підозрювана має змогу сплатити вказаний розмір застави, оскільки вона володіє автомобілем BMWX6 2016 року, може дозволити собі орендувати квартиру вартістю 2,5 тис. дол. на місяць, має квартиру у Києві площею 101 кв. м вартістю 150 тис. дол., а також будинок у столиці на вулиці Драгомирова вартістю 4 млн 425 тис. грн, нерухомість на вул. Ірпінській площею 97 кв м і вартістю 4,5 млн грн, а також нерухомість на Кловському узвозі вартістю 900 тис. грн.

Прокурор також заявив, що під час обшуків в автомобілі Лісничої було виявлено і вилучено боргові розписки на 342 тис. дол.

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Як повідомлялося, 12 листопада детективи НАБУ затримали керівника одного з головних департаментів Офісу Президента та її спільницю — ексзаступницю міністра культури України (2011 р.) за вимагання 300 тисяч доларів за сприяння у призначенні на керівну посаду до НАК "Нафтогаз України". Затримання відбулося після одержання першого траншу неправомірної вигоди у сумі 150 тис. дол.

Як згодом стало відомо, було затримано директора департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Офісу Президента Світлану Кондзелю та ексзаступницю міністра культури Вікторію Лісничу.