Корупція, комуналка і Донбас: як українці оцінюють роботу влади

Оцінюючи роботу нової влади, 51% українців не схвалюють її дії у справі вирішення конфлікту на Донбасі, 70% кажуть, що не бачать успіхів у боротьбі з корупцією і розслідуванні резонансних справ, а 75% - у зниженні тарифів.

Про це свідчать результати опитування, проведеного з 22 по 25 листопада Київським міжнародним інститутом соціології і оприлюдненого на сайті КМІС.

Згідно з результатами опитування, оцінюючи успішність нової влади у справі вирішення конфлікту на Донбасі, 51% вважають, що вона справляється не успішно, 40% - що успішно. На початку листопада ці показники були такі: 44% на 46%.

Оцінюючи успішність нової влади у справі боротьби з корупцією у вищих ешелонах влади, 70% не бачать успіхів, 22% - вважають, що успіхи є.

Половина опитаних (47%) вважають, що нова влада успішна в забезпеченні свободи слова, 44% - що не успішна. На початку листопада ситуація була така: трохи більше половини (55%) бачили успіхи в забезпеченні свободи слова, більше третини (36%) були не згодні з цим.

Більшість опитаних не бачить просування в розслідуванні резонансних кримінальних справ (таких 71%), відзначають успіх тільки 17%. Така ж ситуація була і на початку листопада.

75% респондентів також не бачать успіхів нової влади у справі зниження тарифів ЖКГ, 16% - бачать, 46% учасників дослідження не бачать успіхів у справі вирішення проблеми надійного постачання газу в Україну і його транзиту в Європу через нашу територію, 28% - бачать.

КМІС проводив опитування з 22 по 25 листопада методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. У ході опитування проведено 1500 інтерв'ю, похибка вибірки з імовірністю 0,95 не перевищує 3%. Дані цього дослідження порівнюються з результатами опитувань КМІС, які були проведені з 4 по 7 листопада, з 9 по 11 жовтня та з 6 по 19 вересня 2019 року.