Зняття недотороканності з Порошенка підтримують 74% українців — КМІС

Зняття недоторканності з п'ятого президента України, а нині народного депутата від "Європейської солідарності" Петра Порошенка тою чи іншою мірою підтримує 74% українців, 21% — не підтримує.

Про це свідчать результати опитування, проведеного з 22 по 25 листопада Київським міжнародним інститутом соціології і оприлюдненого на сайті КМІС.

Так, оцінюючи заяву лідера партії «Слуга народу» Олександра Корнієнка про те, що їхня фракція підтримає зняття недоторканності з народного депутата, п'ятого президента Порошенка, якщо такий запит надійде до Верховної Ради, 74% опитаних тією чи іншою мірою підтримали це рішення, а 21% - не підтримали.

КМІС проводив опитування з 22 по 25 листопада методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. У ході опитування проведено 1500 інтерв'ю, похибка вибірки з імовірністю 0,95 не перевищує 3%. Дані цього дослідження порівнюються з результатами опитувань КМІС, які були проведені з 4 по 7 листопада, з 9 по 11 жовтня та з 6 по 19 вересня 2019 року.