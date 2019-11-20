Семеро слідчих і 12 обшуків: ДБР розповіло про справи, де фігурує Порошенко

Державне бюро розслідувань провадить роботу за 13 провадженнями, де фігурує п’ятий Президент України Петро Порошенко і у рамках яких уже опитано більше 500 свідків, проведено 12 обшуків та накладено 5 арештів.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"Державне бюро розслідувань здійснює досудове розслідування у 13 кримінальних провадженнях, учасником яких є Петро Порошенко. Під час досудового розслідування допитано 562 свідки, скеровано 431 запит, отримано 205 тимчасових доступів до речей і документів", - поінформували у ДБР.

Згідно з оприлюдненою інфографікою, 7 слідчих здійснюють досудове розслідування за цими кримінальними провадженнями, призначено 35 експертиз.

Також проведено 12 обшуків, 42 огляди та 4 перевірки, накладено 5 арештів.

Крім того, у бюро зауважили, що направили 20 запитів про міжнародну допомогу та скерували 60 доручень до Нацполіції та СБУ.

За даними ДБР, з Порошенком проведено 3 допити, а на 20 він не з’явився.

"Досудове розслідування у цих кримінальних провадженнях триває", - нагадали в бюро.

Як повідомляв Укрінформ, Державне бюро розслідувань раніше направило до Генпрокуратури проєкт повідомлення про підозру п'ятому Президенту Петру Порошенку.

У колишнього глави держави цей проєкт назвали російським замовленням на заподіяння шкоди його репутації та спробою перешкодити Порошенку провести зустрічі з іноземними лідерами.