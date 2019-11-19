Суд зобов’язав ГПУ відкрити чотири справи через порушення прав Порошенка – адвокат

Печерський районний суд зобов’язав Генеральну прокуратуру відкрити чотири кримінальні справи за фактом порушення прав п’ятого Президента Петра Порошенка.

Про це повідомив під час пресконференції його адвокат Ігор Головань, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Буквально вчора ми отримали підтвердження від Генеральної прокуратури про те, що на виконання ухвали Печерського районного суду було зареєстровано кримінальне провадження стосовно порушення таємниць листування і телефонних розмов, вчинені щодо державного діяча, стосовно розголошення даних досудового розслідування, вчинених працівниками ДБР, стосовно можливого одержання неправомірної вигоди керівником ДБР, стосовно незаконного збирання інформації відносно особи, уповноваженої на виконання функції держави. Це чотири провадження, про які ми отримали інформацію вчора», - сказав він.

Адвокат додав, що іще є кримінальна справа, яка передана на розслідування у ДБР стосовно самих слідчих ДБР. Ця кримінальна справа стосується незаконного збирання, поширення конфіденційної інформації про особу.

«Слідчі ДБР розслідують незаконні дії своїх колег», - резюмував Головань.

Як повідомлялось, ДБР розслідує 13 кримінальних справ відносно п’ятого президента Петра Порошенка. Більшість з них були порушені за заявою колишнього заступника глави адміністрації президента Януковича Андрія Портнова.

18 листопада у ДБР повідомили, що передали до ГПУ проєкт підозри Порошенку щодо зловживання владою та службовим становищем під час призначення двох членів Вищої ради правосуддя навесні 2019 року. У той же час у партії «Європейська солідарність» відкидають усі звинувачення на адресу Порошенка.