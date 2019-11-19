Висновки експертів спростовують

Висновки експертів спростовують "суттєву шкоду" у діях Порошенка - адвокат

Укрінформ
Ряд науково-правових експертних висновків спростовують провину в діях п'ятого президента України Петра Порошенка щодо призначення членів Вищої ради правосуддя.

Про це під час пресконференції у Києві заявив адвокат Порошенка Ігор Головань, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Це банальне бажання уникнути виконання судового рішення і не приймати рішення у цій ситуації по суті. Чому так? Довелося б тоді слідчим, які розслідують це кримінальне провадження і які підготували проєкт повідомлення про підозру, коментувати документи, які підтверджують, що п'ятий Президент України Петро Порошенко при призначенні членів ВРП діяв абсолютно законно", - заявив він.

Адвокат продемонстрував журналістам згадані ним документи. А також зачитав науково-правовий експертний висновок від 17 жовтня 2019 року, виданий Національною академією правових наук Київського регіонального центру за підписами докторів юридичних наук Шакуном, Оніщенком та Щербиною.

У висновку, зокрема, вказано, що "президент має право на власний розсуд визначати порядок процедури, кількості, черговості етапів проведення конкурсу" з призначення членів Вищої ради правосуддя.

Висновок науково-правової експертизи від 25.09.2019, підписаний докторами юридичних наук, професорами Лосшицьким та Мосьондзом і кандидатом юридичних наук доцентом Силенком, ха словами адвоката також підтверджує законність дій президента Порошенка при призначенні членів ВРП.

Також Головань згадав про науковий висновок від 1 жовтня 2019 року за підписом професора кафедри адміністративного права КНУ імені Шевченка, доктора юридичних наук Берлач, а також про висновок від фахівця у галузі кримінального права Навроцького.

Адвокат заявив, що ряд висновків спростовує і наявність "суттєвої шкоди" в діях Порошенка. Також він додав, усі експертні висновки були передані в розпорядження ДБР.

Як повідомляв Укрінформ, 18 листопада Державне бюро розслідувань направило до Генпрокуратури проєкт повідомлення про підозру п'ятому президенту Петру Порошенку.

В пресслужбі п'ятого Президента України проєкт повідомлення про підозру вважають "російським замовленням на заподіяння шкоди його репутації".

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Раніше ДБР порушило справу за заявою колишнього глави Адміністрації президента Януковича Андрія Портнова щодо вчинення злочину п’ятим президентом України.

Йдеться про кримінальне провадження №62019000000000753, зареєстроване за фактом можливого захоплення державної влади та невиконання рішення суду під час проведення конкурсу з добору кандидатів для здійснення Президентом України призначення членів Вищої ради правосуддя і призначення членів ВРП.

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