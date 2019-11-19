Висновки експертів спростовують "суттєву шкоду" у діях Порошенка - адвокат

Ряд науково-правових експертних висновків спростовують провину в діях п'ятого президента України Петра Порошенка щодо призначення членів Вищої ради правосуддя.

Про це під час пресконференції у Києві заявив адвокат Порошенка Ігор Головань, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Це банальне бажання уникнути виконання судового рішення і не приймати рішення у цій ситуації по суті. Чому так? Довелося б тоді слідчим, які розслідують це кримінальне провадження і які підготували проєкт повідомлення про підозру, коментувати документи, які підтверджують, що п'ятий Президент України Петро Порошенко при призначенні членів ВРП діяв абсолютно законно", - заявив він.

Адвокат продемонстрував журналістам згадані ним документи. А також зачитав науково-правовий експертний висновок від 17 жовтня 2019 року, виданий Національною академією правових наук Київського регіонального центру за підписами докторів юридичних наук Шакуном, Оніщенком та Щербиною.

У висновку, зокрема, вказано, що "президент має право на власний розсуд визначати порядок процедури, кількості, черговості етапів проведення конкурсу" з призначення членів Вищої ради правосуддя.

Висновок науково-правової експертизи від 25.09.2019, підписаний докторами юридичних наук, професорами Лосшицьким та Мосьондзом і кандидатом юридичних наук доцентом Силенком, ха словами адвоката також підтверджує законність дій президента Порошенка при призначенні членів ВРП.

Також Головань згадав про науковий висновок від 1 жовтня 2019 року за підписом професора кафедри адміністративного права КНУ імені Шевченка, доктора юридичних наук Берлач, а також про висновок від фахівця у галузі кримінального права Навроцького.

Адвокат заявив, що ряд висновків спростовує і наявність "суттєвої шкоди" в діях Порошенка. Також він додав, усі експертні висновки були передані в розпорядження ДБР.

Як повідомляв Укрінформ, 18 листопада Державне бюро розслідувань направило до Генпрокуратури проєкт повідомлення про підозру п'ятому президенту Петру Порошенку.

В пресслужбі п'ятого Президента України проєкт повідомлення про підозру вважають "російським замовленням на заподіяння шкоди його репутації".

Раніше ДБР порушило справу за заявою колишнього глави Адміністрації президента Януковича Андрія Портнова щодо вчинення злочину п’ятим президентом України.

Йдеться про кримінальне провадження №62019000000000753, зареєстроване за фактом можливого захоплення державної влади та невиконання рішення суду під час проведення конкурсу з добору кандидатів для здійснення Президентом України призначення членів Вищої ради правосуддя і призначення членів ВРП.