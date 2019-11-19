Фракція “Слуга народу” підтримає зняття недоторканності з Порошенка

Монобільшість у ВР підтримає зняття недоторканності з народного депутата, п'ятого президента Петра Порошенка, якщо відповідне подання включать до порядку денного засідання Верховної Ради.

Про це заявив перший заступник голови фракції “Слуга народу” Олександр Корнієнко в інтерв'ю НВ.

“Усі мотивовані [голосувати] за зняття недоторканності (Петра Порошенка, — ред.)”, — заявив Корнієнко. Також він підкреслив, що вважає це “чесною позицією”, та пояснив, що “по суті, це технічне голосування, коли просять зняти імунітет із метою процесуальних дій. З 1 січня 2020 року, коли вступлять у силу зміни до Конституції, такі голосування будуть не потрібні”.

Щодо голосування за надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності й арешт Порошенка, то таке рішення, за словами Корнієнка, буде винесено окремим питанням, як і з інших важливих голосувань. Він запевнив, що депутати будуть визначаться самостійно відповідно до “якості підозри” і “з інших політичних мотивів”.

“Ми бачили голосування по Ярославу Дубневичу, коли група наших депутатів із якихось причин не підтримувала друге і третє голосування (зняття недоторканності й арешт, — ред). Було багато нарікань на якість подання з боку Генпрокуратури”, — зазначив Корнієнко.

Заступник голови фракції більшості також зауважив, що, за інформацією з преси, проєкт підозри щодо Порошенка перебуває в Генпрокуратурі і у нього немає інформації, коли її отримає апарат Верховної Ради.

Як повідомлялося, Державне бюро розслідувань направило до Генпрокуратури проєкт повідомлення про підозру п'ятому президенту Петру Порошенку.

Окрім цього, слідчі ДБР направили до прокуратури проєкт подання до Верховної Ради України про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності п’ятого президента України, який є чинним народним депутатом.

Проєкт повідомлення про підозру Петру Порошенку, яку Державне бюро розслідувань направило до ГПУ, в пресслужбі п'ятого Президента України вважають російським замовленням на заподіяння шкоди його репутації.

Сам Порошенко повідомив, що перервав поїздку до Туреччини і негайно повернувся в Україну, аби продемонструвати, що не визнає і не боїться висунутих проти нього ДБР звинувачень.

Згодом у своєму відеокоментарі генеральний прокурор Руслан Рябошапка поінформував, що проєкт підозри Порошенку і подання у Верховну Раду на зняття з нього депутатської недоторканності наразі опрацьовуються у підрозділах ГПУ.