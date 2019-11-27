HRW закликає Україну не припиняти розслідування справ Майдану

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch закликає українську владу не зупиняти розслідування у справах Майдану.

Про це йдеться на сайті HRW.

"Українській владі слід вжити заходів для продовження розслідувань та забезпечити збереження всіх результатів роботи, вже зробленої у справах Майдану. Уряд повинен розробити процедури, щоб слідчі, які працювали над цими справами, могли й надалі брати участь у роботі", - зазначають у правозахисній організації.

Наголошується, що минулого тижня всі поточні справи про злочини на Майдані 2013-2014 років були фактично припинені, коли більшість із них були передані з Генпрокуратури до Державного бюро розслідувань. Водночас жодному конкретному підрозділу ДБР не було доручено займатися розслідуваннями справ Майдану.

"Родини жертв злочинів, пов'язаних із Майданом, не мають чекати так довго на правосуддя, яке опинилося під загрозою через бюрократію", - підкреслюють у Human Rights Watch.

Як повідомлялося, справами Майдану займалося управління спецрозслідувань ГПУ, яке очолював Сергій Горбатюк. Але з 20 листопада прокуратура втратила повноваження на розслідування кримінальних проваджень, і це управління було розформоване.

15 листопада Верховна Рада почала розглядати законопроєкт №2116 про внесення змін до Закону "Про Державне бюро розслідувань" щодо вдосконалення діяльності ДБР, але не встигла розглянути всі поправки.

Зокрема, поправка №318 передбачає, що для забезпечення безперервності й ефективності досудових розслідувань слідчі органів прокуратури, прокурори можуть бути переведені за їхньою згодою в ДБР без обов'язкового проведення конкурсу - якщо вони на час набрання чинності цим законом проводять досудове розслідування або здійснюють процесуальне керівництво (не менше 4 місяців поспіль входили до складу груп слідчих або прокурорів) у кримінальних провадженнях щодо акцій протесту з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року, і які підлягають передачі за підслідністю до ДБР, але не пізніше, ніж 11 січня 2020 року.

Наступне пленарне засідання парламенту заплановано на 3 грудня.