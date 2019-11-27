HRW закликає Україну не припиняти розслідування справ Майдану

HRW закликає Україну не припиняти розслідування справ Майдану

Укрінформ
Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch закликає українську владу не зупиняти розслідування у справах Майдану.

Про це йдеться на сайті HRW.

"Українській владі слід вжити заходів для продовження розслідувань та забезпечити збереження всіх результатів роботи, вже зробленої у справах Майдану. Уряд повинен розробити процедури, щоб слідчі, які працювали над цими справами, могли й надалі брати участь у роботі", - зазначають у правозахисній організації.

Наголошується, що минулого тижня всі поточні справи про злочини на Майдані 2013-2014 років були фактично припинені, коли більшість із них були передані з Генпрокуратури до Державного бюро розслідувань. Водночас жодному конкретному підрозділу ДБР не було доручено займатися розслідуваннями справ Майдану.

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"Родини жертв злочинів, пов'язаних із Майданом, не мають чекати так довго на правосуддя, яке опинилося під загрозою через бюрократію", - підкреслюють у Human Rights Watch.

Як повідомлялося, справами Майдану займалося управління спецрозслідувань ГПУ, яке очолював Сергій Горбатюк. Але з 20 листопада прокуратура втратила повноваження на розслідування кримінальних проваджень, і це управління було розформоване.

15 листопада Верховна Рада почала розглядати законопроєкт №2116 про внесення змін до Закону "Про Державне бюро розслідувань" щодо вдосконалення діяльності ДБР, але не встигла розглянути всі поправки.

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Зокрема, поправка №318 передбачає, що для забезпечення безперервності й ефективності досудових розслідувань слідчі органів прокуратури, прокурори можуть бути переведені за їхньою згодою в ДБР без обов'язкового проведення конкурсу - якщо вони на час набрання чинності цим законом проводять досудове розслідування або здійснюють процесуальне керівництво (не менше 4 місяців поспіль входили до складу груп слідчих або прокурорів) у кримінальних провадженнях щодо акцій протесту з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року, і які підлягають передачі за підслідністю до ДБР, але не пізніше, ніж 11 січня 2020 року.

Наступне пленарне засідання парламенту заплановано на 3 грудня.

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