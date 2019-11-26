Генпрокуратура передає ДБР 50 "справ Майдану" упродовж трьох місяців

Генпрокуратура передасть до Державного бюро розслідувань після інвентаризації 50 "справ Майдану" впродовж трьох місяців.

Про це написав у своєму Telegram-каналі директор відомства Роман Труба, спростувавши при цьому інформацію про зупинення слідства у цих справах через відсутність норми в законодавстві про переведення слідчих ГПУ до ДБР.

“По-перше, ДБР поки нема що розслідувати – Генеральна прокуратура України фізично ще нам не передала матеріали проваджень. Наразі вони проводять інвентаризацію – там тисячі томів. По законодавству вони мають передати матеріали протягом трьох місяців – цей процес не залежить від ДБР", - написав Труба.

При цьому він зауважив, що зі 114 кримінальних проваджень до ДБР переходить менше половини.

За словами Труби, слідчі ДБР готові приймати матеріали проваджень та продовжувати розслідування.

"Сьогодні я призначив в.о. керівника підрозділу з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках. Слідча група комунікує з представниками прокуратури: все працює злагоджено”, - наголосив директор бюро.

Він також зауважив, що виступає не за автоматичне переведення слідчих ГПУ, а за проведення скороченого конкурсного відбору і співбесід зі слідчими, які мають бути переведені з Генпрокуратури до ДБР для продовження розслідування "справ Майдану".

Як повідомляв Укрінформ, розслідуванням "справ Майдану" займалося управління спецрозслідувань ГПУ, яке очолював Сергій Горбатюк. Але з 20 листопада прокуратура втратила повноваження на розслідування кримінальних проваджень, і управління Горбатюка було розформоване.

15 листопада Верховна Рада почала розглядати законопроєкт №2116 про внесення змін до Закону України «Про Державне бюро розслідувань» щодо вдосконалення діяльності ДБР, але не встигла розглянути всі поправки.

Зокрема, поправка №318 передбачає, що для забезпечення безперервності й ефективності досудових розслідувань слідчі органів прокуратури прокурори можуть бути переведені за їхньою згодою в ДБР без обов'язкового проведення конкурсу - якщо вони на час набрання чинності цим законом проводять досудове розслідування або здійснюють процесуальне керівництво (не менше 4 місяців поспіль входили до складу груп слідчих або прокурорів) у кримінальних провадженнях щодо акцій протесту з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року, і які підлягають передачі за підслідністю до ДБР, але не пізніше, ніж 11 січня 2020 року.