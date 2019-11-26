Генпрокуратура передає ДБР 50

Генпрокуратура передає ДБР 50 "справ Майдану" упродовж трьох місяців

Укрінформ
Генпрокуратура передасть до Державного бюро розслідувань після інвентаризації 50 "справ Майдану" впродовж трьох місяців.

Про це написав у своєму Telegram-каналі директор відомства Роман Труба, спростувавши при цьому інформацію про зупинення слідства у цих справах через відсутність норми в законодавстві про переведення слідчих ГПУ до ДБР.

“По-перше, ДБР поки нема що розслідувати – Генеральна прокуратура України фізично ще нам не передала матеріали проваджень. Наразі вони проводять інвентаризацію – там тисячі томів. По законодавству вони мають передати матеріали протягом трьох місяців – цей процес не залежить від ДБР", - написав Труба.

При цьому він зауважив, що зі 114 кримінальних проваджень до ДБР переходить менше половини.

За словами Труби, слідчі ДБР готові приймати матеріали проваджень та продовжувати розслідування.

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"Сьогодні я призначив в.о. керівника підрозділу з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках. Слідча група комунікує з представниками прокуратури: все працює злагоджено”, - наголосив директор бюро.

Він також зауважив, що виступає не за автоматичне переведення слідчих ГПУ, а за проведення скороченого конкурсного відбору і співбесід зі слідчими, які мають бути переведені з Генпрокуратури до ДБР для продовження розслідування "справ Майдану".

Як повідомляв Укрінформ, розслідуванням "справ Майдану" займалося управління спецрозслідувань ГПУ, яке очолював Сергій Горбатюк. Але з 20 листопада прокуратура втратила повноваження на розслідування кримінальних проваджень, і управління Горбатюка було розформоване.

15 листопада Верховна Рада почала розглядати законопроєкт №2116 про внесення змін до Закону України «Про Державне бюро розслідувань» щодо вдосконалення діяльності ДБР, але не встигла розглянути всі поправки.

Зокрема, поправка №318 передбачає, що для забезпечення безперервності й ефективності досудових розслідувань слідчі органів прокуратури прокурори можуть бути переведені за їхньою згодою в ДБР без обов'язкового проведення конкурсу - якщо вони на час набрання чинності цим законом проводять досудове розслідування або здійснюють процесуальне керівництво (не менше 4 місяців поспіль входили до складу груп слідчих або прокурорів) у кримінальних провадженнях щодо акцій протесту з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року, і які підлягають передачі за підслідністю до ДБР, але не пізніше, ніж 11 січня 2020 року.

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