Адвокат родин Небесної Сотні Закревська розповіла, чому відмовилась працювати в ГПУ

Є небезпека, що доки парламент прийматиме необхідні поправки до законодавства, у Генпрокуратурі не залишиться слідчих, які працювали над "справами Майдану".

Про це в інтерв’ю Укрінформу сказала адвокат родин Небесної сотні Євгенія Закревська, яка оголосила голодування через те, що парламент досі не прийняв поправку, яка б дозволила переводити слідчих у "справах Майдану" з Генпрокуратури в ДБР без конкурсу.

“Не знаю точно, коли буде розглядатися поправка - другого чи п’ятого грудня. Але на сьогодні існує небезпека, що поки Верховна Рада її прийматиме, слідчі, які ці роки займалися "справами Майдану" і мають цінний досвід, не перейдуть до ДБР. Наприклад, усередині прокуратури нема бачення, що ця поправка взагалі буде, в це там не вірять", - сказала Закревська.

Вона наголосила, що ще за півроку до створення відповідного управління ДБР слід було оголосити конкурс на вакансії слідчих, включивши до вимог таку перевагу, як обізнаність щодо "справ Майдану".

"Ми писали звернення і до попереднього Президента, і до чинного, і до Голови ДБР, щоб почати формувати групу. Для розслідувань цих справ необхідне глибоке занурення в матеріали. Але жодного бажання та мотиву зберегти розслідування у влади не було. Родини Небесної сотні переживають це важко”, - зазначила адвокат.

На запитання про те, щодо яких топчиновників відкрито справи, вона відповіла, що є справи щодо колишніх голови Київської міської державної адміністрації Олександра Попова, глави Адміністрації президента Андрія Клюєва, міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка, голови СБУ Олександра Якименка.

Читайте також: Адвокат родин героїв Небесної сотні голодує вже третій день

На переконання Закревської, всі "справи Майдану" мають бути розслідувані: і щодо масового розстрілу, і переслідування активістів, і економічні.

«В той час вся правоохоронна система стала антиправоохоронною. Слід змінювати філософію правоохоронців. Вони не можуть боротися проти протестувальників. Це не війна, цього не повинно бути навіть у голові”, - підкреслила Закревська.

На її переконання, "справи Майдану" мають бути пріоритетними для судів. Але успішність судового їх розгляду залежатиме від того, чи стежитимуть журналісти та суспільство за цими справами.

Закревська також пояснила, чому не пристала на пропозицію генпрокурора Руслана Рябошапки очолити департамент процесуальних керівників над слідством.

“Я не пішла в Генпрокуратуру, бо на посаді держслужбовця не зможу робити те, що зараз. Я не змогла б чинити тиск, як зараз. Я тут більш ефективна”, - сказала адвокат.

Повний текст інтерв'ю незабаром буде опублікований на сайті Укрінформу.

Як повідомлялося, адвокат родин героїв Небесної сотні Євгенія Закревська в ефірі одного з телеканалів оголосила голодування, вимагаючи прийняття Верховною Радою поправки до закону про ДБР, яка дозволить перевести до бюро слідчих Генпрокуратури, що займалися б "справами Майдану".

Закревська заявила, що не прийматиме їжу доти, доки у ДБР не буде створено такого управління.

Розслідуванням "справ Майдану" займалося управління спецрозслідувань ГПУ, яке очолював прокурор Сергій Горбатюк. Але з 20 листопада прокуратура втратила повноваження на розслідування кримінальних проваджень, і управління Горбатюка було розформоване.

15 листопада Верховна Рада почала розглядати законопроєкт №2116 про внесення змін до Закону України «Про Державне бюро розслідувань» щодо вдосконалення діяльності ДБР, але не встигла розглянути всі поправки.

Зокрема, поправка №318 передбачає, що для забезпечення безперервності й ефективності досудових розслідувань слідчі органів прокуратури прокурори можуть бути переведені за їхньою згодою в ДБР без обов'язкового проведення конкурсу - якщо вони на час набрання чинності цим законом проводять досудове розслідування або здійснюють процесуальне керівництво (не менше 4 місяців поспіль входили до складу груп слідчих або прокурорів) у кримінальних провадженнях щодо акцій протесту з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року, і які підлягають передачі за підслідністю до ДБР, але не пізніше, ніж 11 січня 2020 року.

Наступне пленарне засідання парламенту заплановано на 3 грудня.