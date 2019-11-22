"Слуга народу" підтримає поправку, яка дозволяє розслідувати справи Майдану - Арахамія

Фракція "Слуга народу" підтримає поправку №318 до другого читання законопроєкту про зміни до закону про Держбюро розслідувань щодо вдосконалення його діяльності.

Про це сказав Давид Арахамія в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1", звертаючись до адвоката Євгенії Закревської, яка оголосила голодування, доки поправка №318 не буде ухвалена Радою, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я вам особисто гарантую, що позиція нашої фракції буде цю поправку проголосувати. Я думаю, підтримає весь зал... До 3 грудня це з об'єктивних причин неможливо - люди працюють в округах, тому треба потерпіти до 3 грудня", - сказав Арахамія.

Він запевнив, що цю поправку Верховна Рада розгляне 3 грудня.

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Поправка №318 до законопроєкту №2116 про внесення змін до Закону "Про Державне бюро розслідувань" передбачає, що для забезпечення безперервності й ефективності досудових розслідувань слідчі органів прокуратури, прокурори можуть бути переведені за їхньою згодою в ДБР без обов'язкового проведення конкурсу - якщо вони на час набрання чинності цим законом проводять досудове розслідування або здійснюють процесуальне керівництво (не менше 4 місяців поспіль входили до складу груп слідчих або прокурорів) у кримінальних провадженнях щодо акцій протесту з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року, і які підлягають передачі за підслідністю до ДБР, але не пізніше, ніж 11 січня 2020 року.