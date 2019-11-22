Адвокат родин героїв Небесної сотні оголосила голодування

Адвокат родин героїв Небесної сотні оголосила голодування

Укрінформ
Євгенія Закревська, адвокат родин героїв Небесної сотні, оголосила голодування, вимагаючи прийняття ВР поправки, яка дозволить продовжити розслідування справ Майдану після втрати Генпрокуратурою слідчих функцій. 

Про це Закревська заявила в ефірі програми «Право на владу» на телеканалі «1+1», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я відсьогодні, коли припинилося це розслідування, не буду їсти - до того часу, поки не приймуть поправку, не створять це управління (в ДБР – ред.) і не переведуть туди всіх слідчих (які займалися справами Майдану – ред.), я вам це обіцяю», - сказала Закревська.

Вона нагадала, що розслідування справ Майдану зупинилося, в тому числі через те, що Верховна Рада не ухвалила поправки до закону про ДБР, внаслідок чого не було створено спеціального управління, до якого б перевели слідчих Генпрокуратури, що займалися цими справами.

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Як відомо, розслідуванням справ Майдану займалося управління спецрозслідувань ГПУ, яке очолював прокурор Сергій Горбатюк. Але з 20 листопада прокуратура втратила повноваження на розслідування кримінальних проваджень, і управління Горбатюка було розформовано.

У вересні в ГПУ створили департамент процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, скоєні у зв'язку з масовими протестами у 2013–2014 роках, до нього ввійшли три відділи.

До кінця листопада більшу частину справ про події на Євромайдані мали передати для розслідування до ДБР, а також СБУ, Нацполіцію і НАБУ. У ГПУ повідомляли, що співробітникам управління спеціальних розслідувань запропонували або перейти на роботу в ДБР, щоб і надалі займатися розслідуванням майданівських справ, або після атестації продовжити роботу в ГПУ у новому департаменті процесуального керівництва у справах Майдану.

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15 листопада Рада почала розглядати законопроєкт №2116 про внесення змін до Закону України «Про Державне бюро розслідувань» щодо вдосконалення діяльності ДБР, але не встигла розглянути всі правки. Наступне пленарне засідання парламенту заплановано на 3 грудня.

Фото: Євгенія Закревська, Facebook

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