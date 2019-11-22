Євгенія Закревська, адвокат родин героїв Небесної сотні, оголосила голодування, вимагаючи прийняття ВР поправки, яка дозволить продовжити розслідування справ Майдану після втрати Генпрокуратурою слідчих функцій.

Про це Закревська заявила в ефірі програми «Право на владу» на телеканалі «1+1», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я відсьогодні, коли припинилося це розслідування, не буду їсти - до того часу, поки не приймуть поправку, не створять це управління (в ДБР – ред.) і не переведуть туди всіх слідчих (які займалися справами Майдану – ред.), я вам це обіцяю», - сказала Закревська.

Вона нагадала, що розслідування справ Майдану зупинилося, в тому числі через те, що Верховна Рада не ухвалила поправки до закону про ДБР, внаслідок чого не було створено спеціального управління, до якого б перевели слідчих Генпрокуратури, що займалися цими справами.

Як відомо, розслідуванням справ Майдану займалося управління спецрозслідувань ГПУ, яке очолював прокурор Сергій Горбатюк. Але з 20 листопада прокуратура втратила повноваження на розслідування кримінальних проваджень, і управління Горбатюка було розформовано.

У вересні в ГПУ створили департамент процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, скоєні у зв'язку з масовими протестами у 2013–2014 роках, до нього ввійшли три відділи.

До кінця листопада більшу частину справ про події на Євромайдані мали передати для розслідування до ДБР, а також СБУ, Нацполіцію і НАБУ. У ГПУ повідомляли, що співробітникам управління спеціальних розслідувань запропонували або перейти на роботу в ДБР, щоб і надалі займатися розслідуванням майданівських справ, або після атестації продовжити роботу в ГПУ у новому департаменті процесуального керівництва у справах Майдану.

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15 листопада Рада почала розглядати законопроєкт №2116 про внесення змін до Закону України «Про Державне бюро розслідувань» щодо вдосконалення діяльності ДБР, але не встигла розглянути всі правки. Наступне пленарне засідання парламенту заплановано на 3 грудня.

Фото: Євгенія Закревська, Facebook