У справах Майдану ГПУ повідомила про підозру 163 правоохоронцям

Генеральна прокуратура повідомила про підозру в справах Майдану 300 особам, у тому числі 33 високопосадовцям і 163 правоохоронцям.

Про це заявив заступник генпрокурора - головний військовий прокурор Віктор Чумак у програмі «Право на владу» на телеканалі «1+1», передає кореспондент Укрінформу.

«Генеральна прокуратура повідомила про підозру 300 особам, з них 33 високопосадовцям, 163 працівникам органів внутрішніх справ, в тому числі 19 слідчим, 14 прокурорам, 10 суддям, 50 цивільним особам, яких називали «тітушками», - сказав Чумак.

За його словами, до суду скеровано 80 обвинувальних актів щодо 174 осіб. За результатами розслідування, винуватими у вчиненні кримінальних правопорушень визнано 20 осіб, стосовно 19 з них ухвалено обвинувальні вироки.

«Це тільки те, що зробила Генеральна прокуратура», - зауважив заступник генпрокурора.

Водночас, за його інформацією, по всій країні у провадженні за цією категорією повідомлено про підозру 445 особам. Серед них 48 високопосадовців та 229 правоохоронців, у тому числі 27 слідчих, 20 прокурорів, а також 23 судді. Скеровано до суду 195 обвинувальних актів стосовно 298 осіб. Винними вчиненні злочинів суди визнали 59 осіб, щодо 46 з них винесено обвинувальні вироки.

Як повідомлялося, 20 листопада у Генпрокуратури завершуються повноваження слідства. Усі кримінальні справи, зокрема щодо злочинів під час Революції Гідності, мають бути передані за підслідністю до Нацполіції, НАБУ, СБУ і ДБР. З цією метою у ГПУ створили спеціальну інвентаризаційну комісію.

14 листопада під стінами Офісу Президента відбулася акція «Майдан. Забуттю не підлягає». Активісти вимагали ефективно розслідувати справи Майдану та не допустити їх замороження на невизначений термін.