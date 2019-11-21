Разумков запевняє, що розслідування злочинів Майдану не "поставлять на паузу"

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков у Маріуполі запевнив, що розслідування злочинів проти учасників Революції гідності дуже важливі і не будуть припинені.

Про це 21 листопада повідомили в Департаменті інформаційної та внутрішньої політики Донецької облдержадміністрації.

«Розслідування злочинів проти учасників Революції Гідності - важливі і не будуть припинені», - наголосив Разумков, відповідаючи на питання журналістів стосовно річниці початку Євромайдану.

Як повідомляв Укрінформ, прокуратура з 20 листопада втрачає функцію слідства. Водночас, прокуратура продовжить керувати розслідуваннями у провадженнях, які перейдуть до органів досудового розслідування.

В Україні День Гідності і Свободи відзначається щороку 21 листопада згідно з указом Президента від 13 листопада 2014 року. Його встановлено на честь початку двох знаменних і доленосних подій у новітній українській історії: Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року.