Адвокат родин героїв Небесної сотні голодує вже третій день

Адвокат родин героїв Небесної сотні Євгенія Закревська голодує вже три доби проти недопущення зупинки розслідування справ Майдану.

Про це вона написала у Facebook.

“Три дні #НемаєСлідства у #СправахМайдану 23.11.2019. Мінус 1,9 кг з початку голодування. Сьогодні порівняла кількість слідчих УСР станом на 1.07.2019 і станом на 20.11.2019 - з 67 лишилось 25. Шанси на продовження розслідування #СправМайдану худнуть разом зі мною”, - написала Закревська.

Адвокат додала, що 22 листопада оголосили голодування проти знищення Справ Майдану також активісти Михайло Шекета і Микола Колорович із Мукачева.

Закревська закликала писати, телефонувати, тегати знайомих депутатів і вимагати від них скликання позачергового засідання ВР і розгляду поправки №318 до законопроєкту №2116 про удосконалення діяльності ДБР.

Як повідомляв Укрінформ, адвокат родин героїв Небесної сотні Євгенія Закревська оголосила голодування, вимагаючи прийняття ВР поправки, яка дозволить продовжити розслідування справ Майдану після втрати 20 листопада Генпрокуратурою слідчих функцій.

Як відомо, розслідуванням справ Майдану займалося управління спецрозслідувань ГПУ, яке очолював прокурор Сергій Горбатюк. Але з 20 листопада прокуратура втратила повноваження на розслідування кримінальних проваджень, і управління Горбатюка було розформовано.

У вересні в ГПУ створили департамент процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, скоєні у зв'язку з масовими протестами у 2013–2014 роках, до нього ввійшли три відділи.

До кінця листопада більшу частину справ про події на Євромайдані мали передати для розслідування до ДБР, а також СБУ, Нацполіцію і НАБУ. У ГПУ повідомляли, що співробітникам управління спеціальних розслідувань запропонували або перейти на роботу в ДБР, щоб і надалі займатися розслідуванням майданівських справ, або після атестації продовжити роботу в ГПУ у новому департаменті процесуального керівництва у справах Майдану.

15 листопада Рада почала розглядати законопроєкт №2116 про внесення змін до Закону України «Про Державне бюро розслідувань» щодо вдосконалення діяльності ДБР, але не встигла розглянути всі правки. Наступне пленарне засідання парламенту заплановано на 3 грудня.

Фото: «Громадське»