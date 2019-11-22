ГПУ запевняє, що слідство у справах Майдану не зупиниться

Генпрокуратура направить до органів досудового розслідування 114 кримінальних справ, які пов’язані з масовими протестами у 2013-2014 роках.

Відповідна інформація оприлюднена на сайті відомства.

“У зв’язку із закінченням строку повноважень досудового розслідування органами прокуратури 114 проваджень щодо злочинів, пов’язаних з масовими протестами у 2013-2014 рр., будуть скеровані до органів досудового розслідування”, - йдеться у повідомленні.

При цьому прокурори спеціально створеного департаменту процесуального керівництва в цих провадженнях зможуть проводити невідкладні процесуальні дії для розслідування, поки не завершиться передача матеріалів справ до відповідних органів, зазначають у ГПУ.

Зокрема, до Державного бюро розслідувань, в якому вже створили спеціальний слідчий підрозділ для розслідування злочинів, пов’язаних із подіями на Майдані у 2013-2014 рр., відійде 50 проваджень, ще 43 – до Національного антикорупційного бюро. Решта проваджень будуть передані – до органів Національної поліції, СБУ та Державної податкової служби.

Як повідомлялося, адвокат родин героїв Небесної сотні Євгенія Закревська оголосила голодування, вимагаючи прийняття ВР поправки, яка дасть змогу продовжити розслідування справ Майдану після втрати 20 листопада Генпрокуратурою слідчих функцій.

Як відомо, розслідуванням справ Майдану займалося управління спецрозслідувань ГПУ, яке очолював прокурор Сергій Горбатюк. Але з 20 листопада прокуратура втратила повноваження на розслідування кримінальних проваджень, і управління Горбатюка було розформовано.

У вересні в ГПУ створили департамент процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, скоєні у зв'язку з масовими протестами у 2013–2014 роках, до нього увійшли три відділи.

До кінця листопада більшу частину справ про події на Євромайдані мали передати для розслідування до ДБР, а також в СБУ, Нацполіцію і НАБУ. У ГПУ повідомляли, що співробітникам управління спеціальних розслідувань запропонували або перейти на роботу в ДБР, щоб і надалі займатися розслідуванням майданівських справ, або після атестації продовжити роботу в ГПУ у новому департаменті процесуального керівництва у справах Майдану.

15 листопада Рада почала розглядати законопроєкт №2116 про внесення змін до Закону України «Про Державне бюро розслідувань» щодо вдосконалення діяльності ДБР, але не встигла розглянути всі правки. Наступне пленарне засідання парламенту заплановано на 3 грудня.