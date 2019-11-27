Українці, які працюють у ЄС, заслуговують гарантій трудових прав - євродепутат

Українські працівники стали вагомим фактором для економік деяких країн ЄС, таких як Польща або Литва, і вони заслуговують на те, щоб їхні трудові права були повною мірою гарантовані.

Про це на пленарному засіданні Європарламенту в Страсбурзі заявив керівник неформальної депутатської групи «Друзі України» Пятрас Ауштрявічус із Литви, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Є декілька країн-партнерів, які не мають членства в ЄС, але вже беруть участь у нашому спільному ринку. Українські працівники вже зараз є важливими контрибуторами для економік Польщі або Литви, і вони заслуговують на те, щоб їхні трудові права були повною мірою гарантовані», - наголосив європейський політик.

Він зауважив, що ініціатива Східного партнерства надає Євросоюзу унікальну можливість створити простір безпеки вздовж зовнішніх східних кордонів. Своєю чергу така співпраця відкриває країнам-партнерам шлях до більшої стабільності та достатку.

«На наступні 10 років Східного партнерства ми маємо бути більш амбітними, і замість створювати нові проєкти для країн-партнерів - ширше залучати їх до програм самого ЄС. Наші східні партнери мають отримати можливість включення в європейські ініціативи стосовно клімату, розвитку цифрових технологій, штучного інтелекту, зв’язку, енергетики, до програм та пріоритетів соціального забезпечення. Очевидно, що ті, хто докладає більше зусиль і досягає позитивних результатів у реформах, мають отримати право на поглиблення власних амбіцій щодо Євросоюзу», - наголосив Ауштрявічус.