Україні важливо не допустити повернення російських ЗМІ – співзасновник StopFake

Недопущення повернення російських медіа на медіаринок України та російської власності на медіа у нинішніх умовах абсолютно критичне для України.

Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав співзасновник StopFake.org, директор школи журналістики Києво-Могилянської академії Євген Федченко.

"Недопущення повернення російських медіа, недопущення російської власності на медіа – це зараз абсолютно критично для України. Також я проти фейкових новин. Але все залежить від реалізації цих речей. Від того, чи це є бажанням побороти ці проблеми, чи спробою замаскувати розв'язання політичних питань – це два різні процеси, і відповідно до них – різне ставлення", - сказав Федченко.

За його словами, якщо законодавчо не врегулювати російську присутність на медіаринку України, то все це вирішуватиметься ad hoc, зокрема – залежно від зміни керівництва, а законодавче закріплення створить більш сталу систему.

"Зараз здійснюються спроби завести їх знову і дати можливість працювати (російським ЗМІ в Україні – ред.), як це було раніше, й ми повинні не допустити цього. Україну раніше критикували за обмеження російських медіа. Але кожна країна сама вирішує, хто і як може перебувати на її території", - наголосив засновник StopFake.

Він також нагадав, що колись в Україні було представлено 82 російських ЗМІ, обмеження російської присутності спричинило бум у вітчизняному кіновиробництві, на радіо, в музичній індустрії, книговидавництві. Повернення російських ЗМІ все це одразу припинить.

Як повідомлялося, 12 листопада у Близькосхідному технічному університеті Анкари відбулася панель на тему «Інформаційні війни: виклики для України», в ході якої йшлося про обсяги пропагандистського, маніпулятивного впливу та створення фейкових новин РФ в інформаційній боротьбі проти України.