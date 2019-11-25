Автор фейків у ЗМІ має відповідати і за міжнародними законами — Бородянський

Міністр з питань культури, молоді та спорту Володимир Бородянський вважає, що за дезінформацію проти будь-якої країни, особливо в період війни, повинна бути надвідповідальність.

Про це він заявив у інтерв’ю Українській правді, коментуючи відому історію про "розіп'ятого хлопчика".

"По-перше, дуже важлива юридична оцінка фактів дезінформації... Це створення прецедентів, це фіксування інформаційної війни проти нашої країни. Тобто державний телеканал Російської Федерації розповсюдив спотворену інформацію, яку сам придумав. Це дезінформація. Друге: ми думаємо, як зробити так, щоб незалежно від того, звідки прийшла ця дезінформація, її автор ніс відповідальність згідно з міжнародним законодавством у тому числі", - сказав Бородянський.

За його словами, він поки що не знає, як це зробити, однак, на його переконання, "треба думати про таку історію – що у дезінформації, яка стосується війни, немає кордонів".

Стосовно того, звідки, на його думку, походить більша загроза маніпуляцій і дезінформації — з боку Росії чи українських медіа, Бородянський зауважив, що це не важливо, тому що в нас на внутрішньому ринку є медіа, які можуть бути пов'язані з країною-агресором.

"Якщо говорити про те, звідки виходить основна загроза, так – від Російської Федерації. Як вона виходить – чи зсередини країни, чи тільки ззовні – вона є і там, і там. Вона на різних шарах суспільства", - вважає міністр.

Як повідомляв Укрінформ, раніше перший заступник міністра культури, молоді та спорту Анатолій Максимчук повідомив, що міністерство має намір розробити програму з підвищення медіаграмотності населення.