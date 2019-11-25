Бородянський: Я щиро ціную ЗМІ, які критично ставляться до влади

Міністр з питань культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявив, що є прихильником критичного ставлення до влади і щиро цінує засоби масової інформації, які обстоюють таку позицію.

Про це він сказав у інтерв’ю Українській правді.

"Я завжди є і буду залишатися прихильником критичного ставлення до влади. Це нормально, це правильно ... я щиро ціную засоби масової інформації, які критично ставляться до влади. Тому що це дуже важливий елемент побудови сучасного суспільства", - зазначив Бородянський.

Водночас він зауважив, що є ЗМІ, які ставлять собі за мету не розбудову демократичного суспільства, а переслідують у своїх матеріалах подекуди якісь економічні або політичні інтереси.

"І от тут є конфлікт... Є дуже тонка грань між критикою, свободою слова і захистом інформаційного поля від дезінформації. Ми повинні її провести. Зрозуміло, що ми не захистимось від всіх варіантів маніпуляцій і дезінформації, але ми повинні закрити 90% таких зловживань", - акцентував міністр.

Коментуючи репліку про нібито підвищену чутливість президента Зеленського до критики, Бородянський зазначив, що під час його спілкування з главою держави "ні слова не було про критику на адресу уряду або Зеленського, або ще когось".

"Ми взагалі це не обговорюємо, говорили тільки про захист інформаційного простору, ні про що інше. І тому, я щиро вірю і бачу, що Зеленський хоче змін в країні. І це така дуже чесна позиція в нього", - переконаний міністр.

Як повідомляв Укрінформ, раніше міністр культури, молоді та спорту України запропонував представниками ЗМІ разом працювати над розробкою законопроєктів, які будуть регулювати діяльність журналістів.