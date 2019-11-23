Через три місяці запускаємо мовлення на окупованій території — Бородянський

Інформаційне мовлення на окупованій частині української території буде запущене через три місяці на базі телеканалу UA/TV.

Про це повідомив міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський в інтерв'ю виданню "Новое время".

"Через три місяці запустимо. У нас фінансування є. Це буде на базі каналу UA/TV. Плюс ми ведемо переговори про наявність на цьому каналі контенту українських телевізійних груп", - розповів він.

За словами Бородянського, в бюджеті UA/TV приблизно 440 млн грн (ця сума також передбачає фінансування інформаційного агентства Укрінформ).

"Ми хочемо, щоб люди на тій території знали правду. Ми хочемо, щоб люди на тій території не керуватися маніпулятивною думкою Володимира Соловйова, Ольги Скабєєвої або ще кого-небудь. Щоб вони розуміли, що є інша точка зору, правдива точка зору. Ми хочемо залучити їх до діалогу і в рамках цього діалогу шукати спільне рішення", - сказав міністр.

Раніше Бородянський повідомляв, що мовлення на окупованих територіях проводитиметься українською та російською мовами.

Як повідомлялося, заступник глави Офісу Президента України Кирило Тимошенко наприкінці липня 2019 року заявляв, що в Україні створять всесвітній російськомовний канал для того, щоб боротися і за уми українців на окупованих територіях Донбасу і Криму, і за уми росіян на території Росії.