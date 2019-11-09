Російським каналам довіряють 73,5% жителів ОРДЛО, а українським - лише 9,4%

Більше половини жителів окупованих районів Донбасу взагалі не дивляться українських загальнонаціональних телеканалів, а довіряють їм лише 9,4%, тоді як російським федеральним каналам довіряють 73,5% жителів ОРДЛО.

Про це йдеться у результатах кількісного дослідження громадської думки на окупованих територіях Донбасу, проведеного з 7 по 31 жовтня компанією "Нью імідж маркетинг груп" та оприлюдненого у виданні "Дзеркало тижня".

Як випливає з результатів опитування, популярними джерелами політичних новин в ОРДЛО є телебачення (84,3%), соціальні мережі (60,6%), інтернет-сайти (45,9%), радіо (10%), а також газети і журнали (7,4%).

Серед соціальних платформ найактивніше респонденти використовують YouTube (70,7%), ВКонтакте (61%), Одноклассники (52,3%), а також Viber (49,8%). Менш популярні Facebook (27,1%), Instagram (21,4%) і Telegram (11,1%).

Проте домінує як джерело інформації для тих, хто живе за лінією розмежування, телебачення. При цьому учасники опитування дивляться переважно російське телебачення - "Россия 1" (43,4%), НТВ/НТВ Мир (25,9%), "Россия 24" (19%), "Первый" (11,8%), ТНТ (10,2%), "Звезда" (8,6%), СТС (8,1%), ТВ-3 (7%).

У першій десятці цього списку й два сепаратистські канали - "Оплот ТВ" (без уточнення 1 чи 2) з 13,6% і "Луганск 24" з 12,5%. Третій за популярністю місцевий канал - "Новороссия ТВ" - дивляться 6% тих, хто відповідав на запитання (у рейтингу він посідає 12-те місце).

А ось українські канали з'являються лише в другому десятку списку. На 14-му місці (і першому з українських) "5 канал" (його вмикають 4,7% учасників опитування), на 16-му — "Інтер" (4,6%), на 17-му - "1+1" (4%), на 26-му - СТБ (2,3%). Водночас телеканал "Україна" бізнесмена Ріната Ахметова в ОРДЛО посів лише 32-ге місце (його дивляться 1,6% опитаних), а наближений до Віктора Медведчука телеканал "112 Україна" опинився на 42-му місці з 0,8% учасників опитування.

У цілому ж, як випливає з відповідей респондентів, вони мають можливість дивитися українські телеканали - і загальнонаціональні, і місцеві. Двоє з п'яти учасників опитування мають без обмежень частковий або непостійний доступ до загальнонаціональних каналів, до місцевих - 14,2%. Однак для 58,6% опитаних жителів ОРДЛО українські загальнонаціональні телеканали недоступні взагалі, а для 84,9% - недосяжні й місцеві. Часто це пояснюється технічною причиною: радіус дії українських телевеж не дозволяє покривати всю окуповану територію.

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Відповідаючи на запитання "Як часто ви дивилися телевізійні новини в останні три місяці?", лише 4,7% опитаних сказали, що вмикали українські телеканали майже щодня. Кілька разів на тиждень це роблять 4,9%, кілька разів на місяць - 8,7%. Один з десяти учасників опитування дивиться новини українського ТБ раз на місяць або рідше. Жодного разу за останні три місяці українських теленовин не вмикали 12,1% респондентів, а не дивляться їх узагалі - три з п'яти учасників опитування.

Водночас, за даними дослідження, понад 56% учасників опитування ледь не щодня дивляться російські новини. Кожен п'ятий переглядає їх кілька разів на тиждень, кожен десятий - кілька разів на місяць і 2,4% - раз на місяць або рідше. 12% респондентів відповіли, що жодного разу не дивилися новин на російських телеканалах за останні три місяці або не вмикають їх узагалі.

Згідно з дослідженням, повністю або "швидше не довіряють" загальнонаціональним телеканалам 37,2% учасників опитування, тоді як 9,4% дотримуються протилежної думки. Українським місцевим телеканалам повністю або "швидше не довіряють" 18,9% від загального числа опитаних, інакше вважають 5,1%.

При цьому трохи більше половини опитаних жителів ОРДЛО не дивляться українських загальнонаціональних телеканалів узагалі, а три чверті респондентів не вмикають українських місцевих телеканалів.

Водночас російським федеральним телеканалам повністю або в основному довіряють 73,5% опитаних жителів ОРДЛО, іншої думки дотримуються 11,8%. Не дивиться їх кожен сьомий учасник опитування. Російським телеканалам, які здійснюють мовлення у прикордонних з Україною областях, повністю або в основному довіряють 56,1%, протилежну позицію займають 15,4%. Не дивляться - 15,2%.

Та навіть при такій довірі до російських масмедіа опитані жителі ОРДЛО все ж таки визнають: російські телеканали можуть спотворити інформацію про ситуацію в Україні. 8,2% респондентів навіть переконані, що російські тележурналісти так роблять завжди, 30,1% - час від часу, а кожен третій - дуже рідко. І чверть учасників опитування вважає, що російські телеканали ніколи або майже ніколи не перекручують інформацію про події в Україні.

Ці відповіді практично ідентичні відповідям опитаних жителів ОРДЛО й щодо телеканалів "ДНР/ЛНР". У тому, що телеканали, контрольовані сепаратистами, майже завжди перекручують інформацію про ситуацію в нашій країні, переконані лише 7% респондентів. Третина респондентів переконана, що іноді, а 29,8% думають, що рідко. І кожен четвертий вважає, що "ДНРівські" і "ЛНРівські" телеканали ніколи або майже ніколи не перекручують новин про Україну. На відміну від українських каналів, як переконана майже половина учасників дослідження.

Відповідаючи на запитання, "Як часто українські телеканали перекручують інформацію про ситуацію в Україні?", 46,3% учасників опитування відповіли, що майже завжди, 38,2% - іноді, 7,5% - рідко, 2,3% - майже ніколи і тільки 3,25% - ніколи.

Як зазначається у публікації, набагато менше впливають на українців, які проживають в ОРДЛО, українські газети й радіо. Насамперед з тієї причини, що для переважної більшості жителів "потойбічного" Донбасу вони не доступні. Так, 83,8% опитаних не мають можливості читати українські центральні газети (лише 8,3% можуть робити це без обмежень, а 6,6% — тільки деякі видання або час від часу). А для 79,2% опитаних взагалі недоступне українське радіо (при цьому кожен десятий учасник опитування має можливість його слухати без обмежень, а один з десяти — або непостійно, або деякі радіостанції).

При цьому з усіх учасників опитування повністю або в основному довіряють українським газетам 2,6% (українському радіо — 3,9%), а ось тих, хто повністю або швидше не довіряє, — 14,6% (українському радіо — 16,9%).

Дослідження проводилося з 7-го по 31 жовтня 2019 року. Опитано 1606 респондентів: 800 - у непідконтрольній частині Луганської і 806 - у непідконтрольній частині Донецької областей. Для розрахунків вибірки було використано офіційні статистичні дані 2014 року, скориговані з урахуванням наявних демографічних даних ВПО, які залишили непідконтрольні території.

Інтерв'ю face-to-face проводилися в домогосподарствах респондентів за структурованою анкетою. Погрішність результатів не перевищує 3,2%.