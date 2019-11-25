Виставка, присвячена глобальній акції «16 днів проти гендерного насильства», відкрилася у будинку уряду.

Дружина Президента України Олена Зеленська ознайомилася з усіма стендами — розповідями про долі людей, які зіштовхнулися із цим явищем та зайшли у собі сили подолати їх, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ця виставка присвячена надзвичайно актуальній для нашого суспільства проблемі. Над її вирішенням працюють громадські організації, уряд і міжнародні партнери, але поки що вони далеко від вирішення. Та ми продовжуємо докладати системних зусиль для боротьби з цим явищем”, - сказав віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба.

У Кабміні відкрили виставку, присвячену протидії гендерному насильству / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ

Він подякував Олені Зеленській за її небайдужість до теми, а також закликав усіх співвітчизників, які постраждали від гендерного насильства, не замовчувати це, не боятися інформувати правоохоронні органи, звертатися на відповідні “гарячі лінії”. “Лише так ми зможемо вивести цю проблему із тіні, говорити про неї уголос та вирішувати її”, - сказав віцепрем’єр.

Керівник Представництво Фонду Народонаселення ООН в Україні Хайме Надаль наголосив на тому, що у світі гендерне насильство є найпоширенішим злочином проти жінок, але є водночас наймеш переслідуваним. “Навіть в Україні за перші 9 місяців 2019 року поліція зареєструвала понад 100 тисяч випадків домашнього насильства, які призвели до близько 2 тисячі кримінальних справ. Але є й хороша новина у цій статистиці. Зокрема, цьогоріч із цих 2 тисяч кримінальних переслідувань 77% були завершені. Тобто, покарання було призначене. А якщо порівняти це, наприклад, із 2017 роком, коли лише 29% кримінальних переслідувань були завершені, то бачимо різницю”, - сказав він.

Урядова уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко закликала не толерувати насильство. “Ми можемо про нього знати, але не можна ставитися до нього, як до звичайної речі. Цього не можна робити. Інакше ті сотні тисячі постраждалих, які звертаються до фахівців, перестануть вірити у право та перестануть говорити про це. Тоді коло насильства ніколи не буде розірване”, - наголосила урядова уповноважена.

Почесний посол Фонду ООН у галузі народонаселення Марія Єфросиніна також констатувала існування певного зрушення у питанні боротьби із цим ганебним явищем, водночас зазначила, що працювати владі та громадськості доведеться ще багато. “Тут ми бачимо 10 історій про реальних людей, але ще сотні тисяч історій - це сигнал про те, що нам доведеться ще багато чого зробити. Мільйон жінок у рік страждає від насильства — це наша проблема і ми повинні її розв'язувати. Стіна вже “пробита” і зупинятися ми не маємо права”, - сказала вона.

Виставка створена за підтримки Фонду ООН в галузі народонаселення.

До 10 грудня усі відвідувачі будівлі уряду матимуть можливість ознайомитися із нею.