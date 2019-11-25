Сьогодні - Міжнародний день боротьби з насильством щодо жінок

За ініціативи ООН 25 листопада відзначається Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок.

У 1999 році Генеральна Асамблея ООН проголосила 25 листопада Міжнародним днем боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок й запропонувала урядам, міжнародним і неурядовим організаціям проводити в цей день заходи, спрямовані на привернення уваги громадськості до цієї проблеми.

Дата 25 листопада була вибрана в пам’ять про сестер Мірабаль – політичних активісток, забитих до смерті палицями таємною поліцією за наказом диктатора Домініканської Республіки Рафаеля Трухільо в 1960 році.

ООН зазначає, що жінки і дівчатка піддаються насильству, як у мирний час, так і під час збройних конфліктів, – з боку держави, суспільства, родичів. Насильство щодо жінок не обмежене рамками будь-якої конкретної політичної або економічної системи. Воно існує в будь-якій країні, не визнає кордонів матеріального добробуту, раси і культури. Структури домінування, на яких ґрунтується насильство, глибоко вкорінені в суспільстві. Досвід або загроза насильства повсюдно перешкоджають жінкам в повній мірі здійснювати свої права людини і користуватися ними.

Щороку з 25 листопада по 10 грудня (День прав людини) проходить акція «16 днів дій проти гендерного насильства». Тема цьогорічної кампанії – «Розфарбуй світ в помаранчевий колір: Покоління рівності виступає проти зґвалтувань». Ця тема має на меті активізацію зусиль громадянського суспільства в боротьбі з сексуальним насильством щодо жінок.

Сьогодні ООН пропонує надіти одяг або аксесуари помаранчевого кольору аби висловити свою солідарність з рухом в ім'я майбутнього, що вільне від насильства стосовно жінок і дівчат. Разом з тим, у багатьох містах світу пройдуть відповідні заходи, а знамениті будівлі будуть підсвічені помаранчевим кольором.