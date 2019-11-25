У Києві сьогодні стартують "16 днів проти гендерного насильства"

У столиці 25 листопада у рамках Міжнародної соціальної акції «16 днів проти гендерного насильства» відбудеться серія заходів, метою яких є привернення уваги до проблем домашнього насильства та торгівлі людьми, що є грубим порушенням прав людини.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Заходи розпочнуться о 14:30 із презентації проєктів із нагоди Міжнародної соціальної акції "16 днів проти гендерного насильства"", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у рамках заходу відбудуться презентації нових стратегій протидії насильству над жінками, інструменти формування гендерно-чутливих політик у Києві, проєкти підтримки постраждалих від домашнього насильства.

"Інтерактивною частиною Акції, що розпочнеться о 17:00, стане підсвічування Паркового мосту через Дніпро помаранчевим кольором, а також флешмоб із парасольками помаранчевого кольору під гаслом "Розірви коло насильства", - додали у КМДА.

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Також у рамках загальноміської акції за участю МБФ «Українська фундація громадського здоров’я» о 17:15 із пішохідно-велосипедного мосту на Володимирській гірці естафету прийме запуск у повітря помаранчевих кульок, як заклик до кожного, хто зіткнувся із насильством, «висвітлювати» свою проблему і не залишатися з нею наодинці.

Соціальна акція «16 днів активності проти гендерного насильства» – щорічна міжнародна кампанія, яка починається 25 листопада, у Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок, і триває до 10 грудня – Дня прав людини.

Основними завданнями акції «16 днів проти насильства» є привернення уваги громадськості до двох актуальних проблем: запобігання та протидії домашнього насильства та торгівлі людьми, а також активізація діяльності державних установ та громадських об’єднань задля поєднання зусиль щодо захисту прав людини.

Офіційно цей день був оголошений Генеральною Асамблеєю ООН у 1999 році, але відзначатися він почав із 1981 року в пам’ять про трагічну загибель трьох сестер Мірабель, які були жорстоко вбиті під час диктатури домініканського правителя Рафаеля Трухільо в 1960 році.