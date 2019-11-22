Кожна третя жінка у Європі стикалася з насильством — Могеріні

Такому ганебному явищу, як насильство проти жінок і дівчат, не має бути місця у світі.

На цьому наголосила високий представник ЄС Федеріка Могеріні з нагоди Міжнародного дня боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок, який відзначається 25 листопада, повідомляє Єврокомісія.

«Насильство проти жінок трапляється всюди, і сховатися від цього неможливо, навіть удома. Тому що жінка може стикатися з проявами насильства вдома, на роботі, в школі або в університеті, на вулиці, в інтернет-просторі — через кібернетичне насильство або риторику ненависті», - зауважила Могеріні.

За її словами, масштаби цієї проблеми викликають велике занепокоєння. Адже кожна третя жінка у Європі стикалася з проявами фізичного або сексуального насильства. Майже всі жертви торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації є жінками або дівчатами.

В країнах, що розвиваються, одна з трьох дівчат виходить заміж до досягнення 18 років. Близько 200 мільйонів жінок пройшли через жіноче обрізання, яке практикується у 30 країнах.

Високий представник ЄС наголосила, що Євросоюз продовжує працювати з країнами-партнерами для зміцнення правових рамок та інституцій, з підтримки розвитку та освіти, викоренення причин насильства проти жінок та підвищення їх соціальної ролі.

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Водночас, Могеріні зауважила, що припинення насильства проти жінок і дівчат потребує твердих зобов’язань не лише на інституційному рівні, а й широкого залучення міжнародних та неурядових організацій, громадянського суспільства, і передусім — чоловіків.

«Наша мета залишається чіткою: зупинити насильство проти жінок і дівчат. ЄС буде залишатися на передньому краї міжнародної мобілізації із захисту прав кожної жінки і кожної дівчини... Ми робимо це заради майбутнього та для сьогодення, тому що жінки залишаються однією з основ справедливого, відкритого, розвинутого та демократичного суспільства, і ніщо не має заважати їм відігравати цю роль вільно та безпечно», - наголосила високий представник ЄС.

Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок відзначається щороку 25 листопада.