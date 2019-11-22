У Раді Європи закликають боротися із сексизмом та домашнім насильством

У Раді Європи відзначають позитивні результати у боротьбі з насильством проти жінок, але застерігають від нових викликів у цій сфері.

Про це йдеться у спільній заяві генерального секретаря Ради Європи Марії Пейчинович-Бурич, головуючої у Комітеті міністрів РЄ державного секретаря МЗС Франції Амелі Монтшален та президента ПАРЄ Ліліан Морі Паск'є з нагоди Міжнародного дня усунення насильства проти жінок, який щорічно відзначається 25 листопада під егідою ООН, повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Страсбурзі.

«У Міжнародний день усунення насильства проти жінок наші думки разом із жертвами домашнього насильства та інших форм насильства на гендерному підґрунті. Дуже багато жінок все ще помирає від рук своїх нинішніх або колишніх партнерів», - заявили у Раді Європи.

Водночас, авторки заяви відзначили надзвичайний успіх імплементації Стамбульської конвенції про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами, яка набула чинності у 2014 році. До сьогодні конвенцію ратифікували 34 держави, 11 підписали, включаючи ЄС (але не ратифікували).

У Раді Європи наголосили на необхідності вирішення нагальних проблем у цій сфері, зокрема, щодо отримання всеохоплюючих відомостей про випадки насильства, належного захисту жертв домашнього насильства та їхніх дітей.

«Ми також маємо викорінювати джерела, що спричиняють таке насильство, включаючи сексизм», - підкреслюється у заяві.

Як відомо, Україна підписала Стамбульську конвенцію 7 листопада 2011 року.

П'ятий Президент України 14 листопада 2016 року вніс на розгляд Верховної Ради проєкт Закону України "Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами", відомої як Стамбульська конвенція.

Ратифікація документа досі не відбулася, але окремі її положення включені до українського законодавства.