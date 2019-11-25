У Брюсселі відбувся багатотисячний мітинг проти насильства над жінками

Близько десяти тисяч людей вийшли на вулиці бельгійської столиці Брюсселя у неділю, 24 листопада, із закликом припинити насильство над жінками в сім'ях.

Про це повідомляє DW.

"Протестувальники віддали шану жінкам, які загинули від рук партнерів. Вони зібрались біля Палацу справедливості, де розмістили жіноче взуття червоного кольору як символ жертв убивств", - ідеться у повідомленні.

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Мітингувальники тримали плакати з надписами "Досить цього" та "Більше жодного життя". Вони також увімкнули сигналізацію та кричали на знак протесту замовчування проблеми насильства проти жінок. Під час акції були згадані імена 22 жінок, убитих чоловіками в Бельгії цього року.

Напередодні аналогічні акції відбулись в Італії та Франції.

Нагадаємо: міжнародний день боротьби з насильством проти жінок відзначається щороку 25 листопада.