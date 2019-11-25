Дубілет розповів про “дивний ритуал” кадровиків із запитами у податкову

Кабінет міністрів досі не змінив регламент, за яким кадровики повинні відправляти запит на податкову службу, через це виникає "безглуздий документообіг".

Про це міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявив на своїй сторінці у Facebook.

"У 2014 році в Україні було прийнято закон про очищення влади. Згідно з ним, кожен, хто влаштовувався на державну службу, має пройти перевірку. За правилами чиновники повинні були заповнювати паперові декларації, а кадрова служба відправляла запит на податкову з проханням їх перевірити", - зазначив Дубілет.

Він заявив, що у 2016 році ці паперові декларації змінили на декларації НАЗК в електронному вигляді. От тільки Кабмін не змінив регламент, за яким кадровики повинні відправляти запит на податкову.

Читайте також: Дубілет заявляє про зменшення кількості паперових документів в уряді

"І ось уже кілька років у всіх держорганах України відбувається дивний ритуал. Кадрова служба готує по кожному кандидату значний пакет паперових документів і відправляє офіційний запит на податкову службу. У відповідь податкова служба кожен раз офіційно відповідає, що взагалі-то паперові декларації на них ніхто не подає. І так кожен раз. Ось такий безглуздий документообіг у природі. Звісно, зараз постараємося швидко це змінити", - наголосив Дубілет.