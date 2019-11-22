Дубілет заявляє про зменшення кількості паперових документів в уряді

Кількість документів, які міністерства та інші центральні органи надсилають одне одному у паперовій формі, вже значно зменшилася, але повністю перейти на електронний документообіг ще не вдалося.

Про це міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет написав на своїй сторінці у Facebook.

"Як бачите, коли ти щось забороняєш, це не означає, що воно зникає автоматично. З другого жовтня ми почали адресно спілкуватися з усіма, хто продовжував слати папір. Раз на засіданні Кабміну я навіть показував антирейтинг. Втім, перевести в електронну форму документообіг — це набагато легше, ніж документообіг всередині органів. Тут теж кипить робота”, - зазначив Дубілет.

Він нагадав про те, що з 1 жовтня уряд заборонив надсилати документи не в електронній формі (за винятком випадків, коли це передбачено законом).

Міністр також оприлюднив графік, на якому видно динаміку зменшення кількості документів, які органи влади надіслали одне одному в паперовій формі. Згідно з ним, якщо у період з 11 по 13 вересня їх було близько 5 тисяч, то з 11 по 15 листопада - вже кілька сотень.