Активісти прийшли під Офіс Президента, щоб нагадати про політв’язнів

Активісти прийшли у п'ятницю ввечері під Офіс Президента, щоб нагадати про політичних в’язнів.

Під будівлею ОП зібралося близько 50 осіб, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Тут були присутні учасники Добровольчого Руху ОУН разом із очільником організації Миколою Коханівським, а також інші організації.

Поруч чергувало більше 50 правоохоронців.

Головна вимога акції, як вони раніше заявляли, визволення політв’язнів.

За словами організаторів, оскільки до них ніхто з ОП не вийшов, у суботу представник Комітету визволення політв'язнів передасть звернення, яке вони готували, в Офіс Президента.

Акція, яка була анонсована на 19:00, почалася із годинним запізненням, і тривала близько 20 хвилин під ОП.

Фото: EPA