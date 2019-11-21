На мітингу в Харкові нагадали, що Євромайдан тут почався раніше, ніж у Києві
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Харків’яни почали збиратися на площі Свободи біля намету "Все для перемоги" надвечір. Мітинг почався о 18:00. На нього зібралися учасники Євромайдану, громадські активісти, волонтери, рідні харків’ян - Героїв Небесної Сотні, ветерани АТО та ООС. Також, був присутній духівник майданівців отець Віктор Маринчак. Загалом на акцію прийшли до 200 містян.
Майдан у Харкові зібрався на честь Дня гідності і Свободи. Фото: В'ячеслав Мадієвський/Укрінформ
Учасники зібрання вшанували хвилиною мовчання пам'ять командира 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади Євгена Коростельова, який помер у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону після тяжкого поранення.
Присутні нагадали, що Євромайдан у Харкові розпочався раніше київського - 19 листопада. І саме у Харкові 22 лютого 2014 року був вирішальний день, коли тут зібрався "з’їзд Південного Сходу", який готував розкол країни.
"На шосту річницю Революції гідності ми вийшли з гаслом "Революція триває". Ми згадували минуле, але й обговорили сьогодення… Всі ці роки люди чекали результатів слідства у справах Майдану - але не дочекалися… Дуже важливо, що люди прийшли, адже вони й надалі готові продовжувати боротьбу. Люди підкреслювали, що все тільки починається, і на нас чекають нові випробування", - заявив один із координаторів харківського Євромайдану Володимир Чистилін.