Кандидати на посаду голови Держкіно представлять свої програми

Кіноспільнота України запросила кандидатів на посаду голови Держкіно презентувати свої програми

Про це повідомляє пресслужба Держкіно.

“Асоціація кіноіндустрії України, Українська кіноасоціація та Українська кіноакадемія запросили кандидатів на посаду голови Державного агентства України з питань кіно до діалогу та пропонують провести публічне представлення бачення розвитку кіноіндустрії на посаді на найближчий рік та у довгостроковій перспективі. Захід відбудеться 17 листопада о 13:00 в Українському національному інформаційному агентстві "Укрінформ", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, представники активних професійних кіноорганізацій підтримують кожного з кандидатів у прагненні працювати на користь індустрії та нашої країни на посаді голови Держкіно.

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“Розуміємо, що політика голови Держкіно є надзвичайно важливою у контексті зовнішньої презентації української кіноіндустрії й ще більш необхідною у відстоюванні інтересів кіноіндустрії у внутрішньому політичному просторі. Те, яке майбутнє буде в українського кіно, залежить від консолідованих зусиль Держкіно та кіноспільноти”, - підкреслили організатори заходу.

Вони зазначають, що для оптимального представлення програми та подальшого обговорення захід буде проходити у форматі: презентація 15 хвилин та запитання від представників кіноіндустрії. Модератор – Андрій Куликов.

Для виступу запрошуються кандидати: Куценко Станіслав Ігорович, Галицька Ганна Олегівна, Хлапоніна Крістіна Сергіївна, Пантелєєв Олексій Валерійович, Слєпак Сергій Вілєнович, Зленко Сергій Олександрович, Сінькевич Юлія Львівна

У зв’язку з обмеженим часом заходу та кількістю місць у залі представники кіноіндустрії запрошуються за попередньою реєстрацією

Як повідомляв Укрінформ, після складання тесту з іноземної мови до подальшого конкурсу на посаду голови Держкіно допущено вісім кандидатів. У переліку, оприлюдненому на сайті Національного агентства України з питань державної служби, крім запрошених кіноспільнотою до презентації програм, значиться також Амзаєв Февзі Абдрешитович.

Він фігурує у мережі як керівник департаменту офісу Президента. Особа з таким же прізвищем, ім’ям та по батькові, як повідомляється на сайті Нацагентства з питань держслужби, допущена також до ще 5-ох конкурсів: на зайняття посад голови Державного агентства лісових ресурсів, голови Державної регуляторної служби, голови Державної аудиторської служби, голови Державної служби експортного контролю, голови Державного агентства інфраструктурних проєктів.

З усіх претендентів відомою є Юлія Сінькевич, генеральний продюсер Одеського міжнародного кінофестивалю, член наглядової ради та співзасновник Української кіноакадемії, член Європейської кіноакадемії, член Національної спілки кінематографістів України, член Українського оскарівського комітету. Також знаним є Зленко Сергій Олександрович — як юрист, заступник голови Ради з державної підтримки кінематографії при Держкіно, директор кінотеатрів "Магнат" і "Boomer".