Кандидати на посаду голови Держкіно представлять свої програми
Про це повідомляє пресслужба Держкіно.
“Асоціація кіноіндустрії України, Українська кіноасоціація та Українська кіноакадемія запросили кандидатів на посаду голови Державного агентства України з питань кіно до діалогу та пропонують провести публічне представлення бачення розвитку кіноіндустрії на посаді на найближчий рік та у довгостроковій перспективі. Захід відбудеться 17 листопада о 13:00 в Українському національному інформаційному агентстві "Укрінформ", - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, представники активних професійних кіноорганізацій підтримують кожного з кандидатів у прагненні працювати на користь індустрії та нашої країни на посаді голови Держкіно.
“Розуміємо, що політика голови Держкіно є надзвичайно важливою у контексті зовнішньої презентації української кіноіндустрії й ще більш необхідною у відстоюванні інтересів кіноіндустрії у внутрішньому політичному просторі. Те, яке майбутнє буде в українського кіно, залежить від консолідованих зусиль Держкіно та кіноспільноти”, - підкреслили організатори заходу.
Вони зазначають, що для оптимального представлення програми та подальшого обговорення захід буде проходити у форматі: презентація 15 хвилин та запитання від представників кіноіндустрії. Модератор – Андрій Куликов.
Для виступу запрошуються кандидати: Куценко Станіслав Ігорович, Галицька Ганна Олегівна, Хлапоніна Крістіна Сергіївна, Пантелєєв Олексій Валерійович, Слєпак Сергій Вілєнович, Зленко Сергій Олександрович, Сінькевич Юлія Львівна
У зв’язку з обмеженим часом заходу та кількістю місць у залі представники кіноіндустрії запрошуються за попередньою реєстрацією
Як повідомляв Укрінформ, після складання тесту з іноземної мови до подальшого конкурсу на посаду голови Держкіно допущено вісім кандидатів. У переліку, оприлюдненому на сайті Національного агентства України з питань державної служби, крім запрошених кіноспільнотою до презентації програм, значиться також Амзаєв Февзі Абдрешитович.
Він фігурує у мережі як керівник департаменту офісу Президента. Особа з таким же прізвищем, ім’ям та по батькові, як повідомляється на сайті Нацагентства з питань держслужби, допущена також до ще 5-ох конкурсів: на зайняття посад голови Державного агентства лісових ресурсів, голови Державної регуляторної служби, голови Державної аудиторської служби, голови Державної служби експортного контролю, голови Державного агентства інфраструктурних проєктів.
З усіх претендентів відомою є Юлія Сінькевич, генеральний продюсер Одеського міжнародного кінофестивалю, член наглядової ради та співзасновник Української кіноакадемії, член Європейської кіноакадемії, член Національної спілки кінематографістів України, член Українського оскарівського комітету. Також знаним є Зленко Сергій Олександрович — як юрист, заступник голови Ради з державної підтримки кінематографії при Держкіно, директор кінотеатрів "Магнат" і "Boomer".