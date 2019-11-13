На прем'єру стрічки “З України до Голлівуду” в Київ приїде володар "Оскара"

Українська прем’єра створеної за підтримки Держкіно повнометражної документальної стрічки “З України до Голлівуду” відбудеться 15 листопада у столичному кінотеатрі “Оскар” (ТРЦ “Гуллівер”).

Про це повідомляє пресслужба Держкіно.

“Фільм “З України до Голлівуду” – це перше масштабне дослідження “українського сліду” в Голлівуді. Це маловідома історія про значний внесок українців не тільки в кіноісторію славнозвісної “фабрики мрій”, а й про їх неабиякий вплив на розвиток американського мистецтва”, - йдеться у повідомленні.

Режисери стрічки – Галина Кувівчак-Сахно і Станіслав Сукненко, який водночас є автором сценарію. Продюсери - Олег Щербина та Юлія Чернявська. Зйомки фільму проходили в Україні та США.

Як зазначається, разом з режисером Станіславом Сукненком фільм на прем’єрі презентуватиме володар премії “Оскар” Євген Мамут, якого Арнольд Шварценеггер охрестив батьком “Хижака”.

Уродженець Харкова Євген Мамут працював над такими всесвітньо відомими картинами, як “Матриця”, “Брудні танці”, “Блакитна лагуна”, “Куди приводять мрії”. А найвідоміший фільм “Хижак”, над створенням ефектів для якого він працював, отримав кінопремію “Оскар” саме за спеціальні ефекти (1986).

В український прокат стрічка “З України до Голлівуду” виходить вже 14 листопада.