На прем'єру стрічки “З України до Голлівуду” в Київ приїде володар

На прем'єру стрічки “З України до Голлівуду” в Київ приїде володар "Оскара"

Укрінформ
Українська прем’єра створеної за підтримки Держкіно повнометражної документальної стрічки “З України до Голлівуду” відбудеться 15 листопада у столичному кінотеатрі “Оскар” (ТРЦ “Гуллівер”).

Про це повідомляє пресслужба Держкіно.

“Фільм “З України до Голлівуду” – це перше масштабне дослідження “українського сліду” в Голлівуді. Це маловідома історія про значний внесок українців не тільки в кіноісторію славнозвісної “фабрики мрій”, а й про їх неабиякий вплив на розвиток американського мистецтва”, - йдеться у повідомленні.

Режисери стрічки – Галина Кувівчак-Сахно і Станіслав Сукненко, який водночас є автором сценарію. Продюсери - Олег Щербина та Юлія Чернявська. Зйомки фільму проходили в Україні та США.

Як зазначається, разом з режисером Станіславом Сукненком фільм на прем’єрі презентуватиме володар премії “Оскар” Євген Мамут, якого Арнольд Шварценеггер охрестив батьком “Хижака”.

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Уродженець Харкова Євген Мамут працював над такими всесвітньо відомими картинами, як “Матриця”, “Брудні танці”, “Блакитна лагуна”, “Куди приводять мрії”. А найвідоміший фільм “Хижак”, над створенням ефектів для якого він працював, отримав кінопремію “Оскар” саме за спеціальні ефекти (1986).

В український прокат стрічка “З України до Голлівуду” виходить вже 14 листопада.

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