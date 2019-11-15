Законопроєкт щодо протидії дезінформації хочемо внести до ВР у грудні — Бородянський

Законопроєкт щодо протидії дезінформації може бути внесений до Верхової Ради у грудні.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський після публічної дискусії в Укрінформі на тему “Свобода слова, захист журналістів та інформаційного простору України від дезінформації (маніпуляції та фейків)”.

“Ми хочемо внести (до ВР - ред.) його у грудні, тобто в один час із новим законопроєктом про медіа”, — сказав Бородянський.

При цьому раніше під час самої дискусії, відповідаючи на запитання її учасників, міністр пояснив, що ці два законопроєкти мають “різний рівень розбудови”. Так, за його словами, майбутній закон про медіа набагато глибше розроблений, але обидва документи будуть пов'язані між собою.

Водночас Бородянський запропонував представникам ЗМІ разом працювати над розробкою законопроєктів, які будуть регулювати діяльність журналістів.

Як повідомляв Укрінформ, у жовтні під час форуму National Media Talk заступник голови Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв повідомив про те, що Верховна Рада може у грудні ухвалити у першому читанні законопроєкт про медіа-сервіси, який, зокрема, має юридично визначити, чи відносяться інтернет-портали до засобів масової інформації, а також врегулювати діяльність соцмереж і стрімінгових сайтів як медіа.

Також у цьому документі планується передбачити припис як новий вид санкції для медіа, обмеження в роботі медіа в ситуації збройної агресії, гарантії та захист прав журналістів (зокрема введення ввести внаслідок медіа страхування життя і здоров’я журналістів від ризиків, пов’язаних з професійною діяльністю).