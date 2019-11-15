Злочини проти журналістів мають розслідувати окремі слідчі підрозділи — МКМС

У Міністерстві культури, молоді та спорту України наголошують, що злочини проти журналістів мають розслідуватися окремими слідчими підрозділами.

Про це під час публічної дискусії на тему: “Свобода слова, захист журналістів та інформаційного простору України від дезінформації (маніпуляції та фейків)” в Укрінформі повідомив перший заступник міністра культури, молоді та спорту України Анатолій Максимчук.

"Пропонується проведення розслідування щодо журналістів окремими слідчими підрозділами. Не так, як зараз відбувається, коли в райвідділках проводяться розслідування щодо побиття і нападів на журналістів і вони стоять 20 пріоритетом і, відповідно, розслідуються за залишковим принципом, а дуже часто просто залишаються без уваги. Тому спеціальний слідчий підрозділ має бути дуже фаховим, розуміти специфіку діяльності і чітко відмежовувати діяльність журналістів і п'яні розбірки в барі, але людини, яка має посвідчення журналіста. Це різна кваліфікація", - сказав Максимчук.

Також, за його словами, ще одна новація пропонується до обговорення. Це особливий порядок слідчих дій. “У принципі він подібний до адвокатської діяльності, коли будь-які слідчі дії не можуть проводитися без участі представника самоврядної організації. Це гарантує те, що журналіст буде захищений, зможе захистити свої джерела інформації і тиск на журналістів буде мінімізовано", - зауважив він.

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Також має бути впроваджена безкоштовна правова допомога у кримінальних справах щодо захисту прав журналістів.

"Це, на нашу думку, важливий елемент захисту державою журналістів, і ми працюватимемо над цими інструментами, запроваджуватимемо їх в законодавство, аби гарантувати захист. Фізична охорона журналіста також має бути забезпечена державою", - розповів він.

Максимчук додав, що ще одним елементом має бути фінансове забезпечення журналістів, які втратили роботу через повідомлення про тиск на них. "Ми маємо підтримувати тих журналістів, які чесні, принципові, готові протистояти тиску. І у випадку, коли журналіст звільняється, коли на нього тиснули, то держава його підтримує фінансово для того, щоб він міг прогодувати себе і свою родину", - сказав він.

Він зазначив, що страхування життя і здоров'я журналістів за рахунок медіа - це важливий елемент, який має бути запроваджений, аби люди, які часто ризикують життям, могли отримати і компенсацію, і відшкодування.

Як повідомляв Укрінформ, в Міністерстві культури, молоді необхідності створення такої організації, яка розробить для журналістів рекомендації щодо професійних стандартів та етики й слідкуватиме за їх дотриманням, а також захищатиме працівників ЗМІ.