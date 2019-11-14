Нацрада з питань телебачення та радіомовлення оголосила попередження каналу ZIK

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення винесла попередження телеканалу ZIK.

Про це йдеться на сайті Нацради.

"Національна рада з’ясувала, що 27 серпня 2019 року телеканал «ZIK» не здійснював супутникового мовлення за технічними параметрами, вказаними у його ліцензії... Відповідне недотримання умов ліцензії є ознакою порушення вимог частини сьомої статті 27 та пункту а) частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення»", - йдеться у повідомленні.

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У зв'язку з цим Нацрада оголосила телеканалу попередження і зобов'язала його упродовж місяця усунути порушення.