Раду пікетували науковці чотирьох академій

Працівники чотирьох академій - Національної академії наук, а також академій медичних, аграрних і педагогічних наук - провели акцію протесту під Верховною Радою, вимагаючи збільшення фінансування галузі.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

“В нашій країні є закон, який гарантує певний рівень фінансування тієї чи іншої галузі. Але такого провалу ( в фінансуванні — ред.), як у науці, немає ніде. З 2020 року, згідно з законом про наукову та науково-технічну діяльність, 1,7% ВВП має йти на науку. Сьогодні це 0,17% - в 10 разів менше”, - заявив на акції голова профспілки працівників НАНУ Анатолій Широков.

До учасників акції вийшов голова Комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак, який заявив, що в закон про наукову та науково-технічну діяльність будуть внесені зміни, які закріплять рівень заробітної плати наукових працівників на рівні 11 прожиткових мінімумів, на відміну від сьогоднішньої норми — дві зарплати по промисловості.

Представники наукової спільноти також висловилися проти реорганізації галузевих академій, про що йшлося на засіданні Національної ради з питань розвитку науки та технологій за участю Прем’єр-міністра.

Як сказав на акції перший заступник міністра освіти та науки Юрій Полюхович, з цього питання буде створено робочу групу, в яку будуть входити представники керівництва всіх галузевих академій наук.

Акція представників НАНУ та трьох галузевих академій наук під ВР / Фото: Наталія Молчанова, Укрінформ

Також МОН та Комітет ВР проведуть зустріч з керівництом профспілок НАН України з питань фінансування. Попередньо планується, що зустріч може відбутися наступного тижня.

Учасники мітингу ухвалили резолюцію до Президента Володимира Зеленського, Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, Прем'єр-міністра Олексія Гончарука, голів комітетів ВР з питань бюджету і питань освіти, науки та інновацій, в якій, зокрема, висловили вимоги щодо виконання ст. 36 та 48 закону про наукову та науково-технічну діяльність, збільшити фінансування НАНУ по загальному фонду на 1,171 млрд грн порівняно з проєктом закону про держбюджет на 2020 рік.