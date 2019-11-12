У Раді пройдуть “антипіратські” слухання

Парламентські слухання на тему "Побудова ефективної системи охорони інтелектуальної власності в Україні" відбудуться 16 грудня.

Відповідне постанову №2416 підтримали 354 народні депутати, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Метою парламентських слухань є проведення відкритого діалогу між органами державної влади, експертами та фахівцями у галузі інтелектуальної власності задля розробки єдиної позиції щодо шляхів вдосконалення системи законодавства України", - йдеться у пояснювальній записці.

Зазначається, що у слуханнях передбачена участь представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, аграрних асоціацій, громадських організацій, профільних міжнародних організацій, науковців, експертів, авторів, виконавців, винахідників.

"Дуже важливим є обговорення проекту Національної стратегії розвитку сфери інтелектуальної власності, розробленої Міністерством економічного розвитку за підтримки Всесвітньої організації інтелектуальної власності, що полягає у посиленні інституційної здатності нашої країни генерувати економічно ціннісні активи інтелектуальної власності; налагодженні взаємодії органів державної влади, які в межах своєї компетенції повинні сприяти ефективній охороні, комерціалізації та захисту прав інтелектуальної власності; визначенні головних кроків України в напрямку розбудови ефективної системи захисту прав у сфері інтелектуальної власності на довгострокову перспективу", - зазначається у пояснювальній записці.