У новому законі буде окремий розділ про обмеження для ЗМІ, пов'язані з агресією — депутат

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики пропонує у новому законі про медіа виписати окремий розділ про обмеження для медіа, пов'язані з агресією з боку іноземних держав.

Про це поінформував заступник голови комітету Микита Потураєв 13 листопада під час презентації концепції "Закону про медіа", який розробляється членами комітету, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У законі буде окремий розділ саме про те, що відбувається у нас у період збройної агресії. По-перше, ми маємо бути гнучкими і відповідним чином реагувати на ситуацію, що відбувається на лінії розмежування, а не йти за довгою процедурою видачі ліцензій-дозволів", - зазначив Потураєв.

За словами політика, новим законом про медіа пропонується заборонити кілька категорій контексту. Така заборона може стосуватися зокрема аудіовізуальних творів, одним із учасників яких є особа, внесена до переліку тих, що створюють загрозу нацбезпеці України; матеріалів, що містять пропаганду або популяризацію органів держави-агресора, її посадовців, які визнають правомірною або виправдовують збройну агресію на території України, анексію її території, порушення територіальної цілісності та суверенітету, а також недостовірних матеріалів щодо збройної агресії та діянь держави-агресора, якщо наслідком цього є розпалювання ворожнечі, ненависті та заклики до зміни територіальної цілісності чи конституційного ладу.

Як повідомляв Укрінформ, у жовтні під час форуму National Media Talk Потураєв повідомив про те, що Верховна Рада може у грудні ухвалити у першому читанні законопроєкт про медіа-сервіси, який, зокрема, має юридично визначити, чи відносяться інтернет-портали до засобів масової інформації.