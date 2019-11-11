Іноземні дипломати та українські військові у День пам'яті поклали квіти у Парку вічної слави

Посли та військові аташе країн британської співдружності та країн-членів НАТО, представники Міністерства оборони та Збройних сил України поклали квіти до Могили невідомому солдату в Парку вічної слави у Києві в рамках відзначення Дня пам’яті.

Про це повідомляє посольство Великої Британії у Facebook.

"101 рік тому, 11 листопада 1918, завершилася Перша світова. Після цього глобального конфлікту у Великій Британії та країнах Співдружності виникла традиція кожного листопада вшановувати тих, хто загинув у війнах. Це – нагода для нас віддати шану героїзмові, жертовності та стійкості всіх, хто загинули у війнах і конфліктах, як минулих, так і сучасних", - сказала у виступі на церемонії посол Великої Британії Мелінда Сіммонс.

Вона закликала пам'ятати про жертву тих, хто захищав ціною свого життя.

"На жаль, Україна також переживає конфлікт з агресивним сусідом, та платить найвищу ціну за свою незалежність. Ми підтримуємо Україну та прагнення її народу побудувати безпечне, вільне та заможне майбутнє", - зазначила дипломат у своєму виступі.

Як повідомлялося, 11 листопада у країнах колишньої Антанти відзначається день перемир'я, пам'яті та завершення Першої світової війни. Йдеться про Комп’єнське перемир'я 11 листопада 1918 року, коли союзники по Антанті у Комп’єнському лісі (Франція) підписали з Німеччиною, яка капітулювала, договір про завершення бойових дії.