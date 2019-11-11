Збитки на 173 мільйони: ГПУ заявляє про масштабну "схему" в Міноборони
Про це повідомляє пресслужба ГПУ.
"За версією слідства, працівники Міністерства оборони України у 2017 році при закупівлі засобів зв’язку іноземного виробництва для потреб оборони у контракті не передбачили обов’язкової умови щодо одержання Україною відповідних компенсацій (офсетного договору) на загальну суму понад 173 млн грн", - йдеться в повідомленні.
Як заявили в ГПУ, вказані дії є порушенням вимог закону "Про державне оборонне замовлення" та Порядку укладання компенсаційних (офсетних) договорів і видів компенсацій, що можуть надаватися за цими договорами, затвердженого постановою Кабінету міністрів України. "При зазначених обставинах службові особи Міноборони діяли всупереч інтересам держави та, ймовірно, з метою одержання неправомірної вигоди одним із спецекспортерів", - зазначається в повідомленні.
Головною військовою прокуратурою зареєстровано кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2. ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено Національному антикорупційному бюро України.