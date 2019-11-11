Збитки на 173 мільйони: ГПУ заявляє про масштабну "схему" в Міноборони

Головна військова прокуратура виявила факти, які свідчать про завдання Міністерством оборони України 173 млн грн збитків.

Про це повідомляє пресслужба ГПУ.

"За версією слідства, працівники Міністерства оборони України у 2017 році при закупівлі засобів зв’язку іноземного виробництва для потреб оборони у контракті не передбачили обов’язкової умови щодо одержання Україною відповідних компенсацій (офсетного договору) на загальну суму понад 173 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Як заявили в ГПУ, вказані дії є порушенням вимог закону "Про державне оборонне замовлення" та Порядку укладання компенсаційних (офсетних) договорів і видів компенсацій, що можуть надаватися за цими договорами, затвердженого постановою Кабінету міністрів України. "При зазначених обставинах службові особи Міноборони діяли всупереч інтересам держави та, ймовірно, з метою одержання неправомірної вигоди одним із спецекспортерів", - зазначається в повідомленні.

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Головною військовою прокуратурою зареєстровано кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2. ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено Національному антикорупційному бюро України.