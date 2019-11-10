Запобіжний захід Мазуру оберуть у неділю - Денісова

Питання про обрання запобіжного заходу ветерану Ігорю Мазуру, затриманому в Польщі, буде розглянуто вже сьогодні, 10 листопада.

Про це у Facebook написала Уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова.

«10 листопада, об 11.00 годині прокуратура в польському місті Хелм буде розглядати питання обрання запобіжного заходу Ігорю Мазуру», - йдеться в дописі.

Раніше Денісова поінформувала, що до Ігоря Мазура допустили українського консула.

Як повідомляв Укрінформ, у Польщі за запитом РФ затримали співробітника Секретаріату Уповноваженого ВР з прав людини, ветерана Ігоря Мазура.

Ігор Мазур був керівником “Правого Сектора“ Київщини та начальником штабу 24-ї Сотні Самооборони Майдану під час Революції Гідності. З травня 2014 перебував у зоні АТО. У квітні 2015-го став офіцером ЗСУ - командиром роти, заступником начальника штабу розвідувального батальйону в Секторі “М“. А з листопада 2016 року після демобілізації Мазура призначили заступником голови партії УНА-УНСО.