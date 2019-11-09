Сивохо поставив під сумнів правдивість опитування мешканців ОРДЛО

Радник секретаря РНБО з питань реінтеграції та відновлення Донбасу Сергій Сивохо висловив сумнів у правдивості оприлюднених сьогодні даних соцопитування на окупованих територіях Донбасу.

Про це Сивохо написав у Facebook.

«Всі, хто в темі, знають, що опитати face-to-face 1600 респондентів по структурованій анкеті в домогосподарствах і не поспілкуватися потім з МДБ невизнаних республік неможливо. Відповідно, або це опитування проводилося дистанційно, що применшує його значимість, або воно було погоджене з представниками влади т. зв. ЛДНР, а отже, відредаговане в потрібному ключі», - йдеться в дописі.

Радник секретаря РНБО звертає увагу на те, що це дослідження з'явилося відразу після заяви «Голосу» про вихід з Мінського процесу і «заморожування» непідконтрольних територій.

«Очевидно, що комусь дуже не хочеться миру й повернення українських територій. А у випадку з виходом з мінського процесу - виграє тільки Росія, яка зможе нарешті позбутися санкцій і продовжити активніше «займатися» «кинутими» Україною територіями», - зазначає Сивохо.

При цьому він висловив упевненість у тому, що «нічого у них не вийде».

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«Мирний процес незворотній і сьогоднішнє розведення військ у Петрівському цьому підтвердження», - підкреслив радник секретаря РНБО.

Як повідомлялося, дослідження громадської думки на окупованих територіях Донбасу проводилося з 7 до 31 жовтня компанією "Нью імідж маркетинг груп", його підсумки оприлюднило "Дзеркало тижня".

Було опитано 1606 осіб: 800 - у непідконтрольній частині Луганщини і 806 - у непідконтрольній частині Донецької області. Для розрахунків вибірки були використані офіційні статистичні дані 2014 року, скориговані з урахуванням наявних демографічних даних ВПО, які залишили непідконтрольні території.

Інтерв'ю face-to-face проводилися в домогосподарствах респондентів по структурованій анкеті. Похибка результатів не перевищує 3,2%.