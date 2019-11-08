Ахметов запускає новинний телеканал

Телеканал "Ескулап TV" (ТОВ "Аспера 2011"), який входить у "Медіа Групу Україна" бізнесмена Ріната Ахметова, переоформив ліцензію через зміну логотипу та концепції мовлення.

Таке рішення 7 листопада на своєму засіданні прийняла Національна рада з питань телебачення та радіомовлення, повідомляє у п'ятницю "Детектор медіа".

Як зазначається у повідомленні, на засіданні регулятора зміни не деталізували. Однак, як уточнив виданню член Нацради Олександр Ільяшенко, тепер канал називатиметься "Україна 24". За концепцією – це інформаційний канал. Близько 15 годин мовлення на добу інформаційні програми.

У пресслужбі "Медіа Групи Україна" повідомили, що сам концепт оновленого каналу та його програмна політика ще розробляються.

Раніше про наміри перезапустити канал ще у 2018 році повідомляв керівник нішевих каналів групи Іван Букреєв.

Читайте також: АМКУ оштрафував на 56 мільйонів дві компанії Ахметова

Видання нагадує, що "Медіа Група Україна" Ріната Ахметова купила цифровий телеканал "Ескулап TV" (ТОВ "Аспера 2011") на початку 2015 року. У минулому ТОВ "Аспера 2011" була зареєстрована за однією адресою (вул. Червонопрапорна, 28-а в Києві) з іншими каналами, створеними під конкурс 2011 року: ТОВ "Корона санрайс" і ТОВ "Голдберрі". Усіх їх пов'язували з оточенням Олександра Януковича. ТОВ "Корона санрайс" (телеканал "Вінтаж") згодом придбав власник "Першої української радіогрупи" Андрій Карпій, а ТОВ "Голдберрі" придбали власники телеканалу "Еспресо" і переоформили ліцензію на "Еспресо".

"Ескулап TV" отримав три попередження Нацради за недотримання програмної концепції (перше – у вересні 2014 року, друге – у лютому 2015 року, третє – в серпні 2015 року). Зокрема, Нацрада виявила в ефірі каналу лише 6 хвилин власного виробництва. Представники каналу також мали дискусію з Нацрадою щодо визначення жанрового наповнення. З 2015 року Нацрада не мала претензій до каналу.