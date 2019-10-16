АМКУ оштрафував на 56 мільйонів дві компанії Ахметова

АМКУ отшрафував ТОВ "Корум Україна" та АТ "НВК "Гірничі Машини" за порушення законодавства про захист економічної конкуренції під час участі в процедурах публічних закупівель на загальну суму 56,3 мільйона гривень

Про це написав голова Антимонопольного комітету України Юрій Терентьєв у Facebook.

“Антимонопольний комітет України встановив порушення законодавства про захист економічної конкуренції, вчинені ТОВ "Корум Україна" і АТ "НВК "Гірничі Машини" під час участі в трьох процедурах публічних закупівель, які проводило держпідприємство “Львіввугілля... На ТОВ “Корум Україна” і накладено штраф у розмірі 53 млн грн, на АТ “НВК "Гірничі Машини" – 3,3 млн грн", - заявив Терентьєв.

Він додав, що торги відбувались через систему Prozorro, замовник мав отримати врубові машини для добування вугілля і елеватори та конвеєри – загальною вартістю 330 млн грн.

За словами Терентьєва, справжньої конкуренції на торгах не могло бути, оскільки “Корум Україна” та “Гірничі Машини” узгодили свою поведінку, тобто, змовилися.

"Про це свідчать наступні факти: пов’язаність компаній відносинами контролю через спільних засновників; наявність спільних працівників та уповноважених осіб (наприклад, для отримання пошти, до слова, в одному відділенні); надання одне одному фінансової допомоги; продаж/придбання товарів один у одного; спільні засоби зв’язку; спільні ІР- адреси; спільні властивості у файлах та схожість в оформленні документів", - написав голова АМКУ.

Терентьєв нагадав, що кінцевим бенефіціаром ТОВ «Корум Україна» є Рінат Ахметов.